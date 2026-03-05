Bülent Şakrak, 17 Yaş Küçük Sevgilisiyle 1. Yılı Devirdiğini Gururla Duyurdu
2023’te Ceyda Düvenci ile yollarını ayıran Bülent Şakrak, aradığı aşkı kendisinden 17 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu’nda bulmuştu. Bir yıldır birlikte olan çift yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı. Birinci yılı devirdiklerini gururla duyurdu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2015 yılında Ceyda Düvenci'yle evlenen, 2023'te de 8 yıllık ilişkiye son vererek tek celsede boşanan Bülent Şakrak, boşanmanın ardından epey hareketli bir döneme girmişti.
Ancak görünen o ki Şakrak aradığı aşkı yaklaşık bir yıl önce kendisinden 17 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu’nda buldu.
Duygu Arabacıoğlu ile 1 yılı geride bırakan Bülent Şakrak, bu özel günü kutlamadan geçmedi; hatta gururla duyurdu.
