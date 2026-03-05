onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bülent Şakrak, 17 Yaş Küçük Sevgilisiyle 1. Yılı Devirdiğini Gururla Duyurdu

Bülent Şakrak, 17 Yaş Küçük Sevgilisiyle 1. Yılı Devirdiğini Gururla Duyurdu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2026 - 08:24

2023’te Ceyda Düvenci ile yollarını ayıran Bülent Şakrak, aradığı aşkı kendisinden 17 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu’nda bulmuştu. Bir yıldır birlikte olan çift yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı. Birinci yılı devirdiklerini gururla duyurdu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2015 yılında Ceyda Düvenci'yle evlenen, 2023'te de 8 yıllık ilişkiye son vererek tek celsede boşanan Bülent Şakrak, boşanmanın ardından epey hareketli bir döneme girmişti.

2015 yılında Ceyda Düvenci'yle evlenen, 2023'te de 8 yıllık ilişkiye son vererek tek celsede boşanan Bülent Şakrak, boşanmanın ardından epey hareketli bir döneme girmişti.

Tiyatrodan televizyona uzanan kariyeriyle yıllardır ekranların sevilen oyuncularından biri olan Şakrak, özellikle samimi tavırları ve güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. 

Düvenci ile yaşadığı aşk ve evlilikle uzun süre magazinin “gerçek aşk” hikayelerinden biri olarak anılan Şakrak, 2023’teki ayrılığın ardından ise özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye başlamıştı. Boşanmanın ardından adı birkaç farklı isimle anılan oyuncu, yeni ilişkileriyle magazin manşetlerinde yer almıştı.

Ancak görünen o ki Şakrak aradığı aşkı yaklaşık bir yıl önce kendisinden 17 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu’nda buldu.

Ancak görünen o ki Şakrak aradığı aşkı yaklaşık bir yıl önce kendisinden 17 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu’nda buldu.

Daha önce de sevgilileriyle arasındaki yaş farkıyla konuşulan Bülent Şakrak, 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ile ayrılığının ardından Arabacıoğlu’yla aşkını ilan edince günlerce konuşulmuştu. 

2025'in ilk aylarından bu yana birlikte olan çift, zaman zaman magazin radarına takıldı; sosyal medyada paylaştıkları karelerle de dikkat çekti. Bir süredir gözlerden uzak olan ikiliden ise bu kez romantik bir yıl dönümü paylaşımı geldi.

Duygu Arabacıoğlu ile 1 yılı geride bırakan Bülent Şakrak, bu özel günü kutlamadan geçmedi; hatta gururla duyurdu.

Duygu Arabacıoğlu ile 1 yılı geride bırakan Bülent Şakrak, bu özel günü kutlamadan geçmedi; hatta gururla duyurdu.

Sevgilisiyle birlikte çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, gönderisine romantik bir not da ekledi. 

Şakrak paylaşımına, 'Yıl: Yeryuvarlağının Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. 😘 @duyguarabacioglu ❤️ Çok seviyorum seni ❤️ #1.yıl 🇹🇷' notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın