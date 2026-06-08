Kahvelerin İsimleri Nereden Geliyor?

Dramatik... Her ne kadar tatlı bir kahve olsa da anlamı oldukça dramatik. Yine İtalyancadan gelen bir isim. Boğulmuş demek! Dondurmanın üzerine sıcak espresso dökülür, espressoyla boğulan bir dondurma olur! Çok iştah açıcı bir kahve, hatta tatlı diyebiliriz!