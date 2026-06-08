Kahvelerin İsimleri Nereden Geliyor?
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Kahvemizi sipariş ederken adını söyler, sonra yudumlarken mest oluruz. Fakat o adın arkasındaki hikâyeyi bilmeyiz. Oysa oldukça ilginç anlamları var!
Kahve dünyasının büyüleyici tarafına geçmek isteyenler buraya geldiyse kahvelerin isimlerinin nereden geldiğine bir bakalım!
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1. Espresso
2. Cappuccino
3. Latte
4. Mocha
5. Americano
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6. Macchiato
7. Flat white
8. Frappe
9. Affogato
10. Cortado
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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