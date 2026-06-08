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Kahvelerin İsimleri Nereden Geliyor?

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 10:31
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Kahvemizi sipariş ederken adını söyler, sonra yudumlarken mest oluruz. Fakat o adın arkasındaki hikâyeyi bilmeyiz. Oysa oldukça ilginç anlamları var! 

Kahve dünyasının büyüleyici tarafına geçmek isteyenler buraya geldiyse kahvelerin isimlerinin nereden geldiğine bir bakalım!

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1. Espresso

Küçük bardakta sunulan o sert kahvenin isminin kökeni İtalyanca! Hızlı bir şekilde hazırlanmış ya da özel olarak yapılmış anlamına geliyor. Çünkü espresso hızlı bir şekilde hazırlanan bir kahve. Tek bir shot espresso bir iki dakikada hazır olabilir. İsmini de buradan alıyor!

2. Cappuccino

Çok tatlı bir hikâyesi var... Yine İtalya’ya gidiyoruz! Buradaki Capuchin keşişleriyle bir bağlantısı var. Bu keşişler kahverengi cüppeler giyermiş, tam da cappuccinonun tonuna benzer bir kahverengi! Kahve ilk hazırlandığında rengi bu kıyafetleri hatırlattığı için isimle de bağlantı kurmak istemişler...

3. Latte

Ne kadar havalı geliyor kulağa değil mi? Ama anlamı çok basit... İtalyancada süt demek. Çünkü süt miktarı fazla olan bir kahve! İçerken bıraktığı yumuşak etki tam olarak bu sütten kaynaklanır. Hâliyle latte yerinde bir isim olmuş...

4. Mocha

Yine hikâyesi güzel olan bir kahve! Tarihi bir limana dayanıyor ismi. Yemen’de bulunan Mocha Limanı zamanında kahve ticaretinin yoğun olduğu yerlerden biriymiş. Buraya gönderilen kahvelere de Mocha kahvesi denirmiş. Günümüzde ise çikolatalı kahveler için kullanıyoruz. Oysa arkasında bir ticaret hikâyesi barındırıyor!

5. Americano

Savaş dönemine gidiyoruz... Bu bir rivayet olsa da ilginç bir hikâye, iyi dinleyin! İkinci Dünya Savaşı zamanı İtalya’ya giden Amerikalı askerler espressoya alışamamışlar, aşırı sert gelmiş tadı. Bu yüzden sıcak su ekleyerek içmeyi denemişler. İtalyanlar da Amerikalıların bu teknikle oluşturdukları yeni kahveye Americano demişler!

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6. Macchiato

Ne kadar şık bir isim değil mi? Anlamı da çok tatlıdır! İtalyancada lekeli veya işaretlenmiş anlamına gelir. Espressoya eklenen süt köpüğü kahvenin üzerinde küçük izler bıraktığı için böyle denmiş. Kısacası kahvenin görüntüsü kahveye ismini vermiş diyebiliriz!

7. Flat white

Son zamanlarda çok popüler olan bir kahve! İsminin anlamı çok açık... Flat düz demek iken white beyaz anlamına gelir. Peki, neden bu isim? Çünkü kahvenin köpüğü çok ince olur ve kahvenin yüzeyi dümdüz görünür. Yani sade görüntüsünün getirdiği bir isim!

8. Frappe

Yaz aylarında tatlı içecek sevenlerin vazgeçemediği o kahve... Fransızcaya dayanıyor ismi. Hem çırpılmış hem de buzlu anlamına geliyor. Kahvenin yapımına baktığımızda kahvenin bol buzla çırpılarak köpürtüldüğünü görüyoruz. Yapılış şeklinden gelen bir ismi var.

9. Affogato

Dramatik... Her ne kadar tatlı bir kahve olsa da anlamı oldukça dramatik. Yine İtalyancadan gelen bir isim. Boğulmuş demek! Dondurmanın üzerine sıcak espresso dökülür, espressoyla boğulan bir dondurma olur! Çok iştah açıcı bir kahve, hatta tatlı diyebiliriz!

10. Cortado

Bu sefer İspanyolca olan bir kelimeyle karşınızdayız! Kesmek kelimesinden türemiştir. Sütün yumuşaklığı espressonun sertliğini kestiği için böyle derler. Yani kahveye dengeli bir tat getirmesinden doğan bir isim.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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