İnsan Psikolojisi Hakkında Daha Önce Hiç Duymadığınız 15 İlginç Gerçek

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
İnsan davranışları çoğu zaman anlaşılması zor görünüyor. Aynı olay karşısında herkes farklı tepkiler verebiliyor. Bazen kişiler kendi davranışlarına bile şaşırabiliyor. Psikoloji ise bu tepkilerin arkasında belirli mekanizmalar olduğunu söylüyor. Duygular, geçmiş deneyimler ve çevresel faktörler kararları şekillendiriyor.

İşin ilginç tarafı, çoğu davranışın farkında bile olmadan gerçekleşmesi. Gelin insan zihninin en şaşırtıcı yönlerine bakalım...

1. Aşık olmak beyni uyuşturucu gibi etkiliyor

Araştırmalar, aşık olan kişilerin beyin aktivitesinin bağımlılık yaşayan kişilerle benzerlik gösterdiğini ortaya koyuyor. Dopamin artışı yoğun mutluluk hissi yaratıyor ve kişi sürekli karşı tarafı düşünmeye başlıyor.

Bu nedenle aşkın, doğal bağımlılık türlerinden biri olarak değerlendirildiği çalışmalar bulunuyor. Özellikle aşkın ilk dönemlerinde mantıklı düşünmek zorlaşabiliyor.

2. Beyin yarım kalan işleri tamamlananlardan daha çok hatırlıyor

Tamamlanmamış görevler zihinde sürekli dönüp duruyor. Bu durum Zeigarnik etkisi olarak biliniyor.

Beyin, tamamlanmamış işleri kapatılması gereken açık döngü olarak algılıyor. Bu nedenle yarım kalan işler, tamamlananlara göre daha çok hatırlanıyor.

3. Yeni öğrendiğiniz şeyleri her yerde görmeye başlıyorsunuz

Yeni kelime öğrendikten sonra sürekli karşınıza çıkması tesadüf değil. Bu durum Baader-Meinhof fenomeni olarak biliniyor.

Beyin, dikkat edilen bilgilere öncelik veriyor. Böylece yeni öğrenilen kavramlar daha fazla fark edilmeye başlanıyor. Bu durum, zihnin filtreleme sisteminin nasıl çalıştığını gösteriyor.

4. İnsanlar çevrim içi ortamda daha cesur davranıyor

İnternet ortamında kişiler daha rahat konuşabiliyor. Normalde yüz yüze söylenmeyecek ifadeler daha kolay dile getirilebiliyor.

Anonimlik hissi, davranışları etkileyen önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Bu durum çevrimiçi disinhibisyon etkisi olarak adlandırılıyor. Sosyal medya tartışmalarının sert geçmesinin nedeni de bu etkiyle ilişkilendiriliyor.

5. İnsanlar başkalarının başarısızlığından gizlice keyif alabiliyor

Schadenfreude olarak bilinen psikolojik durum, başkasının başarısızlığından memnuniyet duyma anlamına geliyor. 

Özellikle rekabet ortamlarında bu duygu daha sık ortaya çıkabiliyor. İnsanlar, kendini karşılaştırdığı kişinin başarısızlığını gördüğünde rahatlama hissedebiliyor.

6. Esneme bulaşıcıysa empati yeteneği yüksek olabilir

Birinin esnediğini görünce esnemek tesadüf değil. Araştırmalar, esneme bulaşıcılığının empatiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Çocuklarda ve otizm spektrumundaki bireylerde bu etkinin daha az görülmesi dikkat çekiyor. Bu nedenle esneme, insanlar arasındaki görünmeyen bağlardan biri olarak değerlendiriliyor.

7. İnsanlar tek kişiye yardım etmeye daha yatkın

Araştırmalar, insanların büyük trajediler yerine tek kişiye yardım etmeye daha yatkın olduğunu gösteriyor. Bir çalışmada açlık çeken tek bir çocuk gösterildiğinde bağış miktarı iki katına çıktı.

Büyük sayılar, zihinde soyut kalabiliyor. Tek kişiye yardım etmek ise daha somut ve etkili görünüyor.

8. Gençlik döneminde dinlenen müzikler daha etkili oluyor

Araştırmalar, 12 ile 22 yaş aralığında dinlenen müziklerin daha kalıcı olduğunu gösteriyor. Bu dönem, duygusal gelişimin yoğun yaşandığı zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle gençlik döneminde dinlenen şarkılar güçlü nostalji hissi yaratabiliyor.

9. Nesnelerde yüz görmemizin psikolojik bir açıklaması var

Bulutlarda, prizlerde ya da duvar lekelerinde yüz gördüğünüz oldu mu? Aslında bu durum sandığınızdan çok daha yaygın. Psikolojide bu durum 'pareidolia' olarak adlandırılıyor. Beyin, rastgele şekillerde anlam arama eğilimi gösteriyor ve özellikle yüzlere karşı daha hassas çalışıyor.

Araştırmacılara göre yüz tanıma yeteneği, insanın sosyal yaşamı için oldukça önemli. Bu nedenle beyin, gerçek yüz olmasa bile benzer şekilleri hızla yüz olarak algılayabiliyor. Evrimsel açıdan bakıldığında, yüzleri hızlı tanımak sosyal bağ kurma ve tehlikeleri fark etme açısından avantaj sağlıyor.

10. Yeterince uyuduğunu düşünmek performansı artırabiliyor

İşin en şaşırtıcı taraflarından biri de burada ortaya çıkıyor. Bazen gerçekten çok iyi uyumamış olsanız bile, iyi uyuduğunuza inanmanız gün içindeki performansı etkileyebiliyor. 

Psikolojide bu durum çoğu zaman 'placebo sleep' olarak anılıyor. Yani beden tam anlamıyla dinlenmemiş olsa bile, zihin yeterince dinlendiğini düşündüğünde kişi kendini daha enerjik, daha dikkatli ve daha verimli hissedebiliyor.

11. Beyniniz hiç yaşanmamış anıları gerçekmiş gibi hatırlayabiliyor

Çoğu kişi hafızasının geçmişin net kaydı olduğunu düşünüyor. Ancak psikoloji araştırmaları hafızanın sandığımız kadar güvenilir olmadığını gösteriyor. İnsan beyni, anıları sabit şekilde saklamıyor. Bunun yerine, her hatırlama sürecinde anıları yeniden oluşturuyor.

Zamanla kişi, gerçekte yaşanmamış olayları bile yaşanmış gibi hatırlayabiliyor. Özellikle aradan uzun süre geçtiğinde ya da olay hakkında başkalarından farklı detaylar duyulduğunda, hafıza kolayca değişebiliyor.

12. Hızlı yürüyen kişiler genellikle daha hırslı oluyor

Yürüyüş hızının kişilik özellikleriyle bağlantılı olabileceğini gösteren araştırmalar bulunuyor. Daha hızlı yürüyen kişilerin genellikle daha hedef odaklı, enerjik ve hırslı olduğu görülüyor. Bu kişiler, zaman algısını daha yoğun yaşıyor ve günlük hayatlarında işleri daha hızlı tamamlamaya eğilim gösteriyor.

13. Sevdiğimiz kişileri farkında olmadan taklit ediyoruz

Bir kişiyle konuşurken aynı şekilde oturduğunuzu ya da benzer hareketler yaptığınızı fark etmiş olabilirsiniz. Bu durum psikolojide 'yansıtma' olarak adlandırılıyor. İnsanlar, sevdikleri veya kendini yakın hissettikleri kişilerin davranışlarını farkında olmadan taklit edebiliyor.

Konuşma tarzı, jestler, mimikler ve hatta ses tonu bile bu taklit sürecine dahil olabiliyor. Bu durum, sosyal bağ kurmayı kolaylaştıran doğal mekanizmalardan biri olarak kabul ediliyor. Taklit davranışı, karşı tarafa güven ve yakınlık hissi veriyor.

14. Duygusal zekası yüksek kişiler daha iyi yalan söyleyebiliyor

Duygusal zekanın empati ve anlayışla ilişkilendirildiği biliniyor. Ancak araştırmalar, duygusal zekası yüksek kişilerin yalan söyleme konusunda da daha başarılı olabildiğini gösteriyor. Bunun nedeni, bu kişilerin duyguları daha iyi okuyabilmesi ve kendi tepkilerini kontrol edebilmesi.

Duygusal zekası yüksek kişiler, karşısındaki kişinin nasıl tepki vereceğini daha iyi tahmin edebiliyor. Bu sayede konuşma sırasında ifadelerini ayarlayabiliyor ve şüphe uyandırmadan iletişim kurabiliyor

15. Aşk insan sağlığını olumlu etkileyebiliyor

Araştırmalar, romantik ilişkilerin fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Evli kişilerin bazı kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada evli bireylerin damar hastalıklarına yakalanma ihtimalinin daha az olduğu ortaya çıktı.

Verilere göre evli kişilerin damar hastalığı riski daha düşük bulunurken, bazı kalp ve damar problemlerinin görülme oranında da belirgin düşüş gözlemlendi.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
