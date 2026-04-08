Ölmenin ve Çocuk Doğurmanın Yasak Olduğu İlginç Kasaba

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 16:16

Dünyada gerçekten şaşırtıcı yerler bulunuyor. Norveç’e bağlı Longyearbyen kasabası da bunlardan biri. Kuzey Kutbu’na yakın konumuyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 2.500 kişinin yaşadığı kasabada ilginç kurallar uygulanıyor. En dikkat çekici olanı ise ölmenin ve çocuk doğurmanın yasak olması.

Longyearbyen’de ölmek teknik olarak yasak.

Kasabada cenaze gömülmesine izin verilmiyor. Bunun nedeni ise toprağın yıl boyunca donmuş halde kalması. Permafrost olarak bilinen donmuş zemin, gömülen bedenlerin çürümesini engelliyor.

Durum ilk kez 1918 yılında yaşanan İspanyol gribi sonrası fark edildi. Salgında hayatını kaybeden kişilerin bedenleri yıllar sonra incelendiğinde, virüsün hala korunmuş olabileceği görüldü. Yetkililer, tehlikeli hastalıkların yeniden ortaya çıkma riskine karşı mezarlıkları kapatma kararı aldı. O tarihten sonra kasabada defin işlemleri yasaklandı.

Günümüzde Longyearbyen’de yaşamını yitiren kişiler hızlı şekilde Norveç ana karasına gönderiliyor. Orada cenaze işlemleri tamamlanıyor. Aynı uygulama ağır hastalar için de geçerli. Durumu kritik olan kişiler önceden ana karaya taşınıyor. Sert iklim ve sınırlı sağlık imkânları nedeniyle kasabada uzun süreli tedavi de yapılamıyor.

Longyearbyen’de yalnızca ölüm değil, doğum da yasak.

Hamileliğin son haftalarına giren kadınlar Norveç ana karasına gönderiliyor. Çünkü kasabada tam donanımlı hastane bulunmuyor. Acil durumlarda müdahale imkanı oldukça sınırlı.

Yetkililer, risk almamak adına doğumların ana karada gerçekleşmesini zorunlu tutuyor. Böylece hem anne hem de bebeğin güvenliği sağlanıyor. Longyearbyen’de yaşayan aileler için süreç alışılmış durum haline gelmiş. Hamilelik ilerlediğinde kasabadan ayrılmak rutin sayılıyor.

Tüm sıra dışı kurallara rağmen Longyearbyen’de hayat devam ediyor. Kasabada dünyanın en kuzeydeki bira fabrikası Svalbard Bryggeri de yer alıyor. 2015 yılında açılan fabrika, 2000 yıllık buzullardan elde edilen suyla üretim yapıyor. Sert iklim koşullarına rağmen kasaba, turizm açısından da ilgi çekiyor.

Kutup ayıları, rengarenk evler, 24 saat gün ışığı ve sıra dışı kurallar... Longyearbyen, dünyanın en ilginç yerleşimlerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. İnsan yaşamının doğayla nasıl şekillendiğini görmek isteyenler için adeta yaşayan laboratuvar gibi.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
