Ölmenin ve Çocuk Doğurmanın Yasak Olduğu İlginç Kasaba

Hamileliğin son haftalarına giren kadınlar Norveç ana karasına gönderiliyor. Çünkü kasabada tam donanımlı hastane bulunmuyor. Acil durumlarda müdahale imkanı oldukça sınırlı.

Yetkililer, risk almamak adına doğumların ana karada gerçekleşmesini zorunlu tutuyor. Böylece hem anne hem de bebeğin güvenliği sağlanıyor. Longyearbyen’de yaşayan aileler için süreç alışılmış durum haline gelmiş. Hamilelik ilerlediğinde kasabadan ayrılmak rutin sayılıyor.

Tüm sıra dışı kurallara rağmen Longyearbyen’de hayat devam ediyor. Kasabada dünyanın en kuzeydeki bira fabrikası Svalbard Bryggeri de yer alıyor. 2015 yılında açılan fabrika, 2000 yıllık buzullardan elde edilen suyla üretim yapıyor. Sert iklim koşullarına rağmen kasaba, turizm açısından da ilgi çekiyor.

Kutup ayıları, rengarenk evler, 24 saat gün ışığı ve sıra dışı kurallar... Longyearbyen, dünyanın en ilginç yerleşimlerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. İnsan yaşamının doğayla nasıl şekillendiğini görmek isteyenler için adeta yaşayan laboratuvar gibi.