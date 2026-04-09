Kedi Beslemenin Yasak Olduğu İlginç Kuzey Yerleşimi

Dünyanın pek çok yerinde silah taşımak sıkı kurallara bağlıyken Svalbard'da durum tam tersi. Yerleşim alanı dışına çıkacak kişilerin kutup ayılarına karşı korunma ekipmanı taşıması öneriliyor.

Bölgede yaklaşık 3.000 kutup ayısı yaşadığı biliniyor. İnsan nüfusu ise yaklaşık 2.500 civarında. Yani doğal yaşam alanı aslında kutup ayılarına ait.

Longyearbyen kasabasında silahların yerleşim alanında dolu taşınması yasaklanmış durumda. Mağaza ve kamu binalarına silahla girilmesine izin verilmiyor. Buna rağmen kasaba dışında silah taşımak oldukça yaygın. Hatta bölge dünyanın kişi başına en fazla silah bulunan yerlerinden biri olarak gösteriliyor. Amaç kültür değil, tamamen hayatta kalma.