Yeryüzünün Mars'ı Olarak Bilinen Çölde 500 Yıldır Yağmur Yağmıyor

Şili'de yer alan Atacama Çölü, dünyanın en kuru çölü olarak biliniyor. Pasifik Okyanusu boyunca yaklaşık 1000 kilometre uzanan alan, gezegenin en ekstrem coğrafyalarından biri olarak kabul ediliyor. Meteoroloji kayıtlarına göre bazı bölgelerde yüzlerce yıldır yağmur görülmedi. Hatta kurulan bazı meteoroloji istasyonlarında hiçbir yağış ölçülmediği kaydedildi.

Kuraklığın nedeni ise coğrafi konum. And Dağları doğudan gelen nemli havayı engelliyor, Humboldt akıntısı ise batıdan nem oluşmasını önlüyor. Sonuç olarak ortaya neredeyse tamamen yağışsız, sert ve çorak manzaralar çıkıyor. İşte tam da bu nedenle Atacama, Mars'a en çok benzeyen yerlerden biri olarak kabul ediliyor.