Yeryüzünün Mars'ı Olarak Bilinen Çölde 500 Yıldır Yağmur Yağmıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 12:12

Şili'nin kuzeyinde yer alan Atacama Çölü, dünyanın en kurak noktası olarak biliniyor. Bazı bölgelerde 500 yıldır yağmur kaydı bulunmuyor. Buna rağmen turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Mars'a benzeyen görüntüsü bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Nadiren yağan yağmur ise çölü rengarenk çiçeklerle kaplıyor.

Dünyanın en kurak noktası: 500 yıldır yağmur görmeyen bölgeler var

Şili'de yer alan Atacama Çölü, dünyanın en kuru çölü olarak biliniyor. Pasifik Okyanusu boyunca yaklaşık 1000 kilometre uzanan alan, gezegenin en ekstrem coğrafyalarından biri olarak kabul ediliyor. Meteoroloji kayıtlarına göre bazı bölgelerde yüzlerce yıldır yağmur görülmedi. Hatta kurulan bazı meteoroloji istasyonlarında hiçbir yağış ölçülmediği kaydedildi.

Kuraklığın nedeni ise coğrafi konum. And Dağları doğudan gelen nemli havayı engelliyor, Humboldt akıntısı ise batıdan nem oluşmasını önlüyor. Sonuç olarak ortaya neredeyse tamamen yağışsız, sert ve çorak manzaralar çıkıyor. İşte tam da bu nedenle Atacama, Mars'a en çok benzeyen yerlerden biri olarak kabul ediliyor.

Yağmur yağdığında çöl bir anda çiçek bahçesine dönüşüyor

İlginç olan nokta ise nadiren gerçekleşen yağışlar sonrası yaşanan dönüşüm. Yıllarca toprağın altında bekleyen tohumlar, nemle temas ettiği anda hızla filizleniyor. Sadece birkaç gün içinde çöl zemini rengarenk çiçeklerle kaplanabiliyor. Bu doğa olayı 'Desierto Florido' olarak adlandırılıyor.

Genellikle eylül ile kasım ayları arasında gerçekleşen çiçeklenme, turistlerin en çok görmek istediği anlardan biri. Mor, sarı, pembe ve beyaz tonlarda yüzlerce bitki türü ortaya çıkıyor. Normalde çorak ve sert görünen manzara, kısa süreliğine adeta tabloya dönüşüyor.

Kuraklık turistleri durdurmuyor: Atacama yine de ilgi görüyor

Aşırı kurak koşullara rağmen Atacama Çölü turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ziyaretçiler özellikle gökyüzü gözlemleri, gayzerler ve farklı jeolojik oluşumlar için bölgeye geliyor. Yüksek rakım nedeniyle ziyaretçilerin birkaç gün uyum sağlaması öneriliyor.

Tripadvisor yorumlarına göre ziyaretçiler manzaranın 'unutulmaz' olduğunu söylüyor. Vahşi doğa, sessizlik ve farklı coğrafi yapı, Atacama'yı tekrar tekrar ziyaret edilmek istenen yerler arasına sokuyor.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
