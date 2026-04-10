Japonya’da Trafik Işıkları Neden Mavi?

Japonya’da yeşil trafik ışığı için kullanılan kelime “midori” değil, “ao”. Yani kelime anlamı mavi. Sebep ise oldukça eskiye dayanıyor. Antik Japonca’da yalnızca dört renk adı bulunuyordu. Kırmızı, siyah, beyaz ve mavi. Yeşil renk ayrı kategori olarak kabul edilmiyordu.

O dönemlerde yeşil tonlar da “ao” kelimesiyle ifade ediliyordu. Yani genç yapraklar, sebzeler, doğa manzaraları... Hepsi mavi olarak tanımlanıyordu. Zamanla “midori” kelimesi ortaya çıktı ve yeşil renk tanımı yaygınlaştı. Ancak eski kullanım kültürel alışkanlık olarak kalmaya devam etti.

Günümüzde Japonlar için yeşil ışığa mavi demek son derece doğal. Hatta pek çok Japon, yabancıların sormasına kadar fark bile etmiyor. Dil alışkanlığı o kadar yerleşmiş durumda ki ebeveynler çocuklarına hâlâ “mavi yandı, geçebilirsin” şeklinde öğretiyor.