Japonya’da Trafik Işıkları Neden Mavi?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 13:31

Trafik ışıklarında yeşil geç, kırmızı dur anlamına geliyor. Dünya genelinde kabul edilen sistem neredeyse her ülkede aynı. Japonya’ya gidenler ise şaşırtan detay fark ediyor. Trafik ışıkları yeşil görünse bile mavi olarak adlandırılıyor. Üstelik bazı şehirlerde gerçekten mavimsi ton kullanılıyor. İşte Japonya’daki mavi trafik ışığının ilginç hikayesi...

Reklam

Japonya’da trafik ışıkları neden mavi?

Japonya’da yeşil trafik ışığı için kullanılan kelime “midori” değil, “ao”. Yani kelime anlamı mavi. Sebep ise oldukça eskiye dayanıyor. Antik Japonca’da yalnızca dört renk adı bulunuyordu. Kırmızı, siyah, beyaz ve mavi. Yeşil renk ayrı kategori olarak kabul edilmiyordu.

O dönemlerde yeşil tonlar da “ao” kelimesiyle ifade ediliyordu. Yani genç yapraklar, sebzeler, doğa manzaraları... Hepsi mavi olarak tanımlanıyordu. Zamanla “midori” kelimesi ortaya çıktı ve yeşil renk tanımı yaygınlaştı. Ancak eski kullanım kültürel alışkanlık olarak kalmaya devam etti.

Günümüzde Japonlar için yeşil ışığa mavi demek son derece doğal. Hatta pek çok Japon, yabancıların sormasına kadar fark bile etmiyor. Dil alışkanlığı o kadar yerleşmiş durumda ki ebeveynler çocuklarına hâlâ “mavi yandı, geçebilirsin” şeklinde öğretiyor.

Japonya’da gerçekten mavi trafik ışığı var mı?

Japonya’daki trafik ışıkları teknik olarak yeşil. Ancak bazı şehirlerde ton olarak daha maviye yakın yeşil tercih ediliyor. Sebep ise dil alışkanlığıyla uluslararası standart arasında denge kurmak.

1968 yılında trafik ışıkları için uluslararası standart belirlendi. Yeşil geç anlamına geliyordu. Japonya anlaşmayı imzalamayan ülkeler arasında yer aldı. Dil alışkanlığı nedeniyle yeşil ışık “ao” olarak kullanılmaya devam etti.

1973 yılında Japon hükümeti ilginç karar aldı. Trafik ışıkları maviye yakın yeşil tonunda üretilecekti. Böylece hem uluslararası standart korunacak hem de Japonların mavi alışkanlığı sürdürülecekti. Karar kağıt üzerinde sorunu çözdü ancak Japonya’yı ziyaret eden turistler için kafa karıştırıcı durum hala devam ediyor.

Japonya’da yeşil olan başka şeylere de mavi deniyor

Trafik ışıkları yalnız örnek değil. Japonca’da yeşil olan pek çok şey için hâlâ “ao” kelimesi kullanılıyor. Yeşil elma “aoringo” olarak adlandırılıyor. Genç bambu “aotake” şeklinde ifade ediliyor. Henüz olgunlaşmamış pirinç tarlaları da mavi olarak tanımlanıyor.

“Ao” kelimesi yalnız renk anlamı taşımıyor. Aynı zamanda gençlik ve deneyimsizlik anlamına da geliyor. Japonca’da “o hâlâ mavi” denildiğinde genç veya tecrübesiz anlamı çıkıyor. İngilizce’de kullanılan “green” kelimesinin deneyimsiz anlamına benzer kullanım bulunuyor.

Dil ve kültür birleşince Japonya’da trafik ışıkları yeşil olsa bile mavi olarak anılmaya devam ediyor. Japonya’ya gidenler için küçük ama şaşırtıcı detay olarak dikkat çekiyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
