Ormanda Yürürken Servet Buldular: 7 Ülkeden Altınlar Ortaya Çıktı

Bulunan altın sikkelerin tarihleri 1808 ile 1915 arasına uzanıyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dönemine ait paraların, zamanla Balkanlara ulaştığı belirlendi. Uzmanlar, sikkelerin Sırbistan’da 1920’li ve 1930’lu yıllarda kullanıldığını da tespit etti.

Ayrıca Fransa, Belçika, Türkiye, Romanya, İtalya ve Rusya kökenli paralar da hazinede yer aldı. Bu kadar farklı ülkeden gelen altınların aynı noktada bulunması ise gizemi daha da artırdı.

Araştırmacılar hazinenin savaş döneminde saklanmış olabileceğini düşünüyor. Nazi Almanyası’nın bölgeyi işgal ettiği yıllarda birçok kişi değerli eşyalarını toprağa gömmüştü. Başka ihtimal ise savaş sonunda kaçan Almanların altınları saklamış olması. Uzmanlara göre hazinenin 100 yıldan uzun süre toprak altında kalmış olması oldukça güçlü ihtimal. Şimdilik kesin sahip bilinmiyor ancak keşif, modern Çek tarihinin en dikkat çekici buluntularından biri olarak gösteriliyor.