Ormanda Yürürken Servet Buldular: 7 Ülkeden Altınlar Ortaya Çıktı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 16:23

Doğada yürüyüş yapan insanların ilginç keşifleri zaman zaman gündeme geliyor. Ancak Çekya’da yaşanan olay, sıradan keşiflerden oldukça farklı. Ormanda yürüyen iki kişi, toprağa gömülü altın ve mücevher dolu kutular buldu. Üstelik bulunan hazinenin değeri yüz binlerce doları aşıyor. Uzmanlara göre altınlar savaş döneminde saklanmış olabilir.

Ormanda kısa yol seçtiler, toprağın altında devasa hazine buldular

Çekya'nın kuzeydoğusunda yer alan Podkrkonosí Dağları’nda yürüyüş yapan iki kişi, yüzeyden hafifçe görünen alüminyum kap fark etti. Merak edip açtıklarında karşılarına çıkan manzara arkeologları bile şaşkına çevirdi. Kap içinde siyah kumaşa sarılı halde 598 altın sikke yer alıyordu. Üstelik yaklaşık 1 metre ileride demir kutu daha bulundu.

Demir kutu açıldığında ise altın ve mücevherlerden oluşan adeta küçük servet ortaya çıktı. Kutuda 16 tütün kutusu, 10 bilezik, zincir, tarak, gümüş çanta ve çeşitli değerli eşyalar bulundu. 

Tüm parçalar sarı metalden yapılmıştı ve uzmanlara göre tamamı altın olma ihtimali taşıyor. İlk değerlendirmelerde hazinenin değeri 340 bin dolar civarında hesaplandı. Ancak arkeologlara göre tarihi değeri maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar yüksek.

7 farklı ülkeden gelen altınlar Nazi döneminde saklanmış olabilir

Bulunan altın sikkelerin tarihleri 1808 ile 1915 arasına uzanıyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dönemine ait paraların, zamanla Balkanlara ulaştığı belirlendi. Uzmanlar, sikkelerin Sırbistan’da 1920’li ve 1930’lu yıllarda kullanıldığını da tespit etti. 

Ayrıca Fransa, Belçika, Türkiye, Romanya, İtalya ve Rusya kökenli paralar da hazinede yer aldı. Bu kadar farklı ülkeden gelen altınların aynı noktada bulunması ise gizemi daha da artırdı.

Araştırmacılar hazinenin savaş döneminde saklanmış olabileceğini düşünüyor. Nazi Almanyası’nın bölgeyi işgal ettiği yıllarda birçok kişi değerli eşyalarını toprağa gömmüştü. Başka ihtimal ise savaş sonunda kaçan Almanların altınları saklamış olması. Uzmanlara göre hazinenin 100 yıldan uzun süre toprak altında kalmış olması oldukça güçlü ihtimal. Şimdilik kesin sahip bilinmiyor ancak keşif, modern Çek tarihinin en dikkat çekici buluntularından biri olarak gösteriliyor.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
