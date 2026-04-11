Yıllardır Yanlış Oynuyormuşuz! UNO’dan Oyun Bozan Açıklama

UNO’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, +2 ve +4 kartlarının yığılamayacağı belirtildi. Açıklamaya göre bir oyuncu +4 kartı attığında sıradaki oyuncu dört kart çekmek zorunda kalıyor ve turu atlıyor. Aynı şekilde +2 kartı üzerine başka bir +2 atmak da kurallar arasında yer almıyor.

Bu açıklama sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Çünkü çoğu kişi yıllardır bu yöntemi kullanarak oyunu daha rekabetçi hale getiriyordu. Arkadaş ortamlarında uzun kart zincirleri oluşturmak oldukça yaygındı.

Resmi açıklamanın ardından kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini paylaşmaya başladı. Birçok kişi yıllardır yanlış oynadığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.