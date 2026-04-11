Yıllardır Yanlış Oynuyormuşuz! UNO’dan Oyun Bozan Açıklama

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.04.2026 - 12:54

UNO oynarken +2 ve +4 kartlarını üst üste atmak çoğu kişinin alışkanlığı haline geldi. Arkadaş ortamında en heyecanlı anlar genellikle bu kartlarla yaşandı. Ancak UNO’dan gelen açıklama birçok kişiyi şaşırttı. Yıllardır kullanılan stratejinin aslında kurallara aykırı olduğu duyuruldu. Açıklama sonrası sosyal medyada yorumlar hızla çoğaldı.

UNO, +2 ve +4 kartlarının üst üste atılamayacağını duyurdu

UNO’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, +2 ve +4 kartlarının yığılamayacağı belirtildi. Açıklamaya göre bir oyuncu +4 kartı attığında sıradaki oyuncu dört kart çekmek zorunda kalıyor ve turu atlıyor. Aynı şekilde +2 kartı üzerine başka bir +2 atmak da kurallar arasında yer almıyor.

Bu açıklama sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Çünkü çoğu kişi yıllardır bu yöntemi kullanarak oyunu daha rekabetçi hale getiriyordu. Arkadaş ortamlarında uzun kart zincirleri oluşturmak oldukça yaygındı.

Resmi açıklamanın ardından kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini paylaşmaya başladı. Birçok kişi yıllardır yanlış oynadığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

İşte kullanıcılardan gelen tepkiler 👇🏻

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
