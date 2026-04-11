article/comments
article/share
Haberler
Video
Sokak Hayvanları mı Daha Kirli Yoksa Erkekler mi?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.04.2026 - 15:03

İçerik Devam Ediyor

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara’nın gerçekleştirdiği ilginç deney sosyal medyada dikkat çekti. Erkekler, sokak kedileri ve sokak köpeklerinden alınan örnekler karşılaştırıldı. Araştırmada bakteri yoğunluğu laboratuvar ortamında incelendi. Sonuçlar beklendiği gibi çıkmadı. En temiz canlı ise çoğu kişiyi şaşırttı.

Kaynak: Akademiklink

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Deney kapsamında gönüllü erkeklerin sakal ve kıllı göğüs bölgelerinden alınan örnekler laboratuvar ortamında incelendi.

Aynı yöntem sokak kedileri ve köpekleri için de uygulandı. Alınan örnekler bakteri besi yerlerine ekildi ve bakterilerin çoğalma süreci gözlemlendi. Sonuçların ortaya çıkmasıyla araştırmanın en dikkat çekici kısmı ortaya çıktı.

Deney sonucuna göre en az bakteri sokak kedilerinde görüldü. Sokak kedilerinden alınan örneklerde oldukça düşük seviyede bakteri üredi. En fazla bakteri ise sokak köpeklerinde tespit edildi. Erkekler ise beklenildiği gibi ilk sırada yer almadı ve ikinci sırada kaldı. Böylece yapılan testte temizlik sıralaması kediler, erkekler ve sokak köpekleri şeklinde oluştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
12
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın