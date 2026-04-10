120 Yıllık Fabrikayı Konut Kompleksine Dönüştürdüler

120 Yıllık Fabrikayı Konut Kompleksine Dönüştürdüler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 16:36

Detroit’te yer alan 120 yıllık otomobil fabrikası, dikkat çekici dönüşüm projelerinden biriyle yeniden hayat buldu. 1905 yılında inşa edilen yapı, uzun yıllar üretim alanı olarak kullanıldı. Ardından atıl kalan bina, konut kompleksine dönüştürüldü. Tarihi dokusu korunarak modern yaşam alanları oluşturuldu. 90 dairelik Amsterdam Lofts, kentin mimari mirasına yeni soluk kazandırdı.

120 yıllık Cadillac fabrikası konut projesine dönüştürüldü

120 yıllık Cadillac fabrikası konut projesine dönüştürüldü

Michigan merkezli McIntosh Poris Architects tarafından hayata geçirilen proje, 1905 yılında inşa edilen eski Cadillac montaj fabrikasını kapsıyor. Detroit Institute of Arts ve Michigan Central Station gibi önemli tarihi yapıların yakınında konumlanan bina, kentin otomotiv geçmişini yansıtan simgesel yapılardan sayılıyor. 74.000 metrekarelik alan üzerine kurulu, üç katlı yapı günümüzde 90 konut birimine ev sahipliği yapıyor.

Projenin mimarlarından Michael Poris, dönüşüm sürecinin Detroit’in mimari mirasını koruma anlayışının parçası olduğunu belirtiyor. Amaç yalnızca konut üretmek değil, kentin geçmişini günümüz yaşamına uyarlayan sürdürülebilir alan oluşturmak. Tarihi kimliğin korunması, projeyi sıradan konut dönüşümünden ayıran en önemli detaylardan biri.

Tarihi doku korundu, fabrika detayları yaşam alanına dönüştürüldü

Tarihi doku korundu, fabrika detayları yaşam alanına dönüştürüldü

Cadillac markası 1920 yılında fabrikadan ayrıldıktan sonra yapı uzun süre Westcott Paper Products tarafından kullanıldı. 2022 yılına kadar farklı işlevlere ev sahipliği yapan bina, dünyanın ilk betonarme otomobil fabrikası olarak kabul ediliyor. Tarihi eser statüsünde yer aldığı için cephe ve mimari detayların korunması zorunlu hale geldi. Tuğla cephe restore edildi, büyük depo tipi pencereler korunarak iç mekânların gün ışığı alması sağlandı.

İç mekânda kolon düzeni korunurken konutlara uygun bölmeler eklendi. 13 metrelik yüksek tavanlar, endüstriyel atmosferi günümüze taşıyor. Eski yük asansörü stüdyo dairelere dönüştürüldü, yükleme alanları özel teraslara çevrildi. Açık tuğla duvarlar, ahşap detaylar ve sade renk paleti, tarihi karakterle modern yaşamı dengede tutuyor.

67 günde inşa edilen fabrika bugün modern yaşam alanı oldu

67 günde inşa edilen fabrika bugün modern yaşam alanı oldu

Yapının orijinal tasarımı mimar George Mason ve mühendis Julius Kahn tarafından hazırlandı. Kahn System adı verilen özel betonarme tekniği sayesinde geniş ve açık üretim alanları oluşturuldu. Elmas şeklindeki çelik güçlendirme sistemi, dönemin en yenilikçi mühendislik yöntemlerinden sayılıyor. Aynı yöntem sayesinde fabrika yalnızca 67 günde tamamlandı.

Günümüzde Amsterdam Lofts, ortak avlular, oturma alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla modern konut kompleksine dönüştü.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
