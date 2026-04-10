120 Yıllık Fabrikayı Konut Kompleksine Dönüştürdüler

Michigan merkezli McIntosh Poris Architects tarafından hayata geçirilen proje, 1905 yılında inşa edilen eski Cadillac montaj fabrikasını kapsıyor. Detroit Institute of Arts ve Michigan Central Station gibi önemli tarihi yapıların yakınında konumlanan bina, kentin otomotiv geçmişini yansıtan simgesel yapılardan sayılıyor. 74.000 metrekarelik alan üzerine kurulu, üç katlı yapı günümüzde 90 konut birimine ev sahipliği yapıyor.

Projenin mimarlarından Michael Poris, dönüşüm sürecinin Detroit’in mimari mirasını koruma anlayışının parçası olduğunu belirtiyor. Amaç yalnızca konut üretmek değil, kentin geçmişini günümüz yaşamına uyarlayan sürdürülebilir alan oluşturmak. Tarihi kimliğin korunması, projeyi sıradan konut dönüşümünden ayıran en önemli detaylardan biri.