Japonlar Tarafından Yaratılan Super Mario Neden İtalyan ve Tesisatçıydı?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 14:10

1985 yılında ortaya çıkan küçük bir karakter video oyunlarının kaderini değiştirdi. Bıyıklı, şapkalı ve kırmızı tulumlu Mario kısa sürede herkesin tanıdığı simge haline geldi. Oyun dünyası o zamana kadar skor kovalamaktan ibaretti. Mario ile birlikte hikayeli maceralar başladı. Yıllar geçmesine rağmen karakter popülerliğini hiç kaybetmedi.

Mario aslında tesisatçı değil, marangoz olarak ortaya çıkmıştı

Mario ilk kez 1981 yılında Donkey Kong oyununda karşımıza çıktı. O dönem karakter marangoz olarak tasarlanmıştı ve platformlar arasında ilerleyerek prensesi kurtarmaya çalışıyordu. Kısıtlı piksel teknolojisi nedeniyle karaktere şapka, bıyık ve tulum eklendi. Böylece yüz detayları çizmeden karakter daha belirgin hale getirildi.

Oyunun yaratıcısı Shigeru Miyamoto, süper kahraman yerine sıradan bir karakter oluşturmak istediğini söylüyor. Amaç, oyuncuların kendine yakın hissedebileceği biri yaratmaktı. Bu nedenle New York’ta yaşayan İtalyan kökenli sıradan bir işçi fikri ortaya çıktı. Böylece Mario, süper güçlere sahip kahraman yerine günlük hayattan çıkmış bir karakter olarak tasarlandı.

1985’te tesisatçıya dönüşmesi aslında mantıklı bir karardı

1985 yılında Super Mario Bros. yayınlandığında Mario artık tesisatçı kimliğiyle karşımıza çıktı. Bunun en büyük nedeni oyunun geçtiği mekanlardı. Borular, yer altı tünelleri ve kanalizasyon benzeri alanlar hikâyenin merkezine yerleşti. Böyle ortamlar için tesisatçı karakter daha uygun görüldü.

Oyun piyasası o dönemde Snake ve Pac-Man gibi basit mekaniklere sahip yapımlarla doluydu. Super Mario Bros. ise geniş haritalar, farklı dünyalar ve macera hissiyle dikkat çekti. Gündüzden geceye geçen bölümler, köprüler, farklı diyarlar oyuncular için yepyeni deneyim sundu. Oyun dünyası ilk kez “macera yaşama” fikriyle tanıştı.

35 yılda 8-bit marangozdan oyun dünyasının yüzüne dönüştü

Yıllar içinde Mario teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyük dönüşüm yaşadı. 1996 yılında Super Mario 64 ile karakter ilk kez 3 boyutlu dünyaya taşındı. Daha sonraki oyunlarda uzaya gitti, motosiklet kullandı, şapkasını fırlatarak düşmanlara dönüşebildi.

Nintendo, Mario’yu yalnızca oyunlarla sınırlı tutmadı. Tema parkları, oyuncaklar ve mobil oyunlarla karakter daha geniş kitlelere ulaştı. Super Mario Run ve Dr. Mario World gibi yapımlar akıllı telefonlarda da büyük ilgi gördü. Bugün Mario, şiddet içermeyen eğlenceli yapısıyla video oyun tarihinin en tanınan karakterlerinden biri olarak görülüyor.

İlginizi çekebilir:

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
