Japonlar Tarafından Yaratılan Super Mario Neden İtalyan ve Tesisatçıydı?

Mario ilk kez 1981 yılında Donkey Kong oyununda karşımıza çıktı. O dönem karakter marangoz olarak tasarlanmıştı ve platformlar arasında ilerleyerek prensesi kurtarmaya çalışıyordu. Kısıtlı piksel teknolojisi nedeniyle karaktere şapka, bıyık ve tulum eklendi. Böylece yüz detayları çizmeden karakter daha belirgin hale getirildi.

Oyunun yaratıcısı Shigeru Miyamoto, süper kahraman yerine sıradan bir karakter oluşturmak istediğini söylüyor. Amaç, oyuncuların kendine yakın hissedebileceği biri yaratmaktı. Bu nedenle New York’ta yaşayan İtalyan kökenli sıradan bir işçi fikri ortaya çıktı. Böylece Mario, süper güçlere sahip kahraman yerine günlük hayattan çıkmış bir karakter olarak tasarlandı.