Psikolojiye Göre Dağınık İnsanlarla Düzenli İnsanların Beyni Farkı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 11:05

Çalışma masası düzeni çoğu zaman kişilikle ilişkilendiriliyor. Kimileri tertipli alanlarda daha rahat hissediyor. Kimileri ise dağınıklık içinde daha üretken oluyor. Psikologlar bu farkın tesadüf olmadığını söylüyor. Beynin çalışma şekli, ortam düzeniyle doğrudan bağlantılı olabiliyor.

Dağınık Ortamlar Yaratıcı Düşünmeyi Tetikliyor

Minnesota Üniversitesi’nden Profesör Kathleen Vohs’un yürüttüğü araştırma, dağınık ortamların yaratıcılık üzerindeki etkisini ortaya koydu. Deneyde katılımcılar iki farklı ortamda test edildi. Düzenli odada çalışanlar ile dağınık alanda çalışanlar karşılaştırıldı ve dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Dağınık ortamda bulunan katılımcılar yaratıcı çözümler üretmede yüzde 23 daha başarılı performans gösterdi.

Araştırmaya göre dağınık ortam, beynin kontrol mekanizmasını gevşetiyor. Prefrontal korteksin daha az baskın olması, zihnin daha özgür şekilde bağlantılar kurmasına yardımcı oluyor. Bu da alışılmış kalıpların dışına çıkmayı kolaylaştırıyor ve yaratıcı düşünceyi destekliyor.

Düzenli Ortamlar Odaklanmayı ve Disiplini Güçlendiriyor

Düzenli alanlar ise farklı bir avantaj sunuyor. Temiz ve organize ortamlar, beynin kontrol ve planlama mekanizmasını daha aktif hale getiriyor. Bu durum özellikle rutin işler ve dikkat gerektiren görevlerde performansı artırıyor. Düzenli çalışan kişiler, işleri daha sistemli ilerletme eğiliminde oluyor.

Uzmanlara göre düzenli ortamlar sağlıklı kararlar alma konusunda da etkili. Stanford Üniversitesi’nden nörobilimci Dr. Robert Sapolsky, beynin belirsizlik karşısında farklı tepkiler verdiğini belirtiyor. Düzenli alanlar zihni daha kontrollü hale getirirken, dağınık alanlar farklı düşünme biçimlerini tetikleyebiliyor.

Dengeyi Kurmak En Sağlıklı Yaklaşım Olabilir

Her iki durumun da avantajları bulunuyor ancak aşırıya kaçmak bazı sorunlara yol açabiliyor. Özellikle obsesif kompulsif bozukluk eğilimi olan kişilerde aşırı düzensizlik stres seviyesini artırabiliyor. Kortizol hormonunun yükselmesi, konsantrasyon problemlerine neden olabiliyor.

Uzmanlara göre ideal yaklaşım, kişisel dengeyi bulmak. Tamamen kaotik ya da aşırı düzenli bir ortam yerine kontrollü bir esneklik öneriliyor. Bu sayede hem odaklanma hem de yaratıcılık aynı anda desteklenebiliyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
