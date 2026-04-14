Bazı Şarkılar Neden Aklımıza Takılır?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 17:57

Gün içinde aniden kafada çalmaya başlayan şarkılar çoğu kişinin yaşadığı bir durum. Bazen tek cümle bile saatlerce zihinde dönüp duruyor. Psikologlar durumu kulak kurdu olarak adlandırıyor. Araştırmalar, bazı melodilerin daha kalıcı olduğunu gösteriyor. Beynin çalışma sistemi, şarkıların zihinde tekrar etmesine neden olabiliyor.

Basit ve Tekrarlayan Melodiler Beyinde Daha Kolay Yer Ediyor

Cincinnati Üniversitesi’nden pazarlama profesörü James Kellaris, kulak kurdu fenomeni üzerine yaptığı araştırmalarla dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Kellaris’e göre kulak kurdu yaratma potansiyeli yüksek şarkılar genellikle basit, tekrarlayan ve beklenmedik geçişler içeren melodilerden oluşuyor. Basit melodiler beynin işleme kapasitesini zorlamıyor ve kolayca hatırlanıyor. Tekrar eden ritimler ise hafızada daha güçlü iz bırakıyor.

Araştırmaya göre beklenmedik müzikal sıçramalar da önemli rol oynuyor. Melodide ani değişimler beynin dikkatini çekiyor ve şarkının akılda kalmasını sağlıyor. Özellikle pop müzikte sık kullanılan yöntem, şarkıların gün boyu zihinde dönmesine neden olabiliyor.

Beyin Yarım Kalan Melodileri Tamamlamaya Çalışıyor

Kulak kurdu fenomenini açıklayan önemli teorilerden biri Zeigarnik etkisi olarak biliniyor. Sovyet psikolog Bluma Zeigarnik tarafından ortaya konan etkiye göre beyin tamamlanmamış görevleri daha fazla hatırlıyor. Müzik söz konusu olduğunda yarım kalan melodiler zihinde tekrar etmeye başlıyor.

Özellikle şarkının kısa bölümünü duymak, zihnin o melodiyi tamamlamaya çalışmasına neden oluyor. Bu yüzden reklam müzikleri ya da sosyal medyada duyulan kısa parçalar gün boyu zihinde dönmeye devam edebiliyor. Beyin eksik kalan kısmı tamamlamak için melodiyi tekrar tekrar canlandırıyor.

Kulak Kurdu Sırasında Beyin Gerçekten Müzik Dinliyormuş Gibi Davranıyor

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme çalışmaları, kulak kurdu sırasında beynin işitsel korteksinin aktif hale geldiğini gösteriyor. Dartmouth College’dan araştırmacı David Kraemer’in çalışmaları, kulak kurdu sırasında beynin sanki gerçek müzik dinliyormuş gibi tepki verdiğini ortaya koyuyor.

Araştırmalar ayrıca motor korteksin de aktif olduğunu gösteriyor. Bu durum, kafada çalan şarkıya farkında olmadan tempo tutma ya da ritme eşlik etme isteğini açıklıyor. 

Psikologlara göre kulak kurdu tamamen normal zihinsel süreç olarak kabul ediliyor ve çoğu zaman zararsız kabul ediliyor. Ancak rahatsız edici hale geldiğinde farklı şarkı dinlemek veya zihni başka aktiviteye yönlendirmek etkili yöntemler arasında yer alıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
