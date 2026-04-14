Bazı Şarkılar Neden Aklımıza Takılır?

Cincinnati Üniversitesi’nden pazarlama profesörü James Kellaris, kulak kurdu fenomeni üzerine yaptığı araştırmalarla dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Kellaris’e göre kulak kurdu yaratma potansiyeli yüksek şarkılar genellikle basit, tekrarlayan ve beklenmedik geçişler içeren melodilerden oluşuyor. Basit melodiler beynin işleme kapasitesini zorlamıyor ve kolayca hatırlanıyor. Tekrar eden ritimler ise hafızada daha güçlü iz bırakıyor.

Araştırmaya göre beklenmedik müzikal sıçramalar da önemli rol oynuyor. Melodide ani değişimler beynin dikkatini çekiyor ve şarkının akılda kalmasını sağlıyor. Özellikle pop müzikte sık kullanılan yöntem, şarkıların gün boyu zihinde dönmesine neden olabiliyor.