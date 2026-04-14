Herkesin Öve Öve Bitiremediği Tuvalet Kağıdıyla İlgili Şaşırtan Araştırma

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 16:52

Son yıllarda bambu tuvalet kağıtları çevre dostu seçenek olarak öne çıkıyordu. Sosyal medyada sık sık 'ağaç kesilmiyor' düşüncesiyle öneriliyordu. Ancak yeni araştırmalar tabloyu tamamen değiştirdi. Uzmanlara göre bambu kağıtlar sanıldığı kadar masum değil. Hatta bazı durumlarda çevreye daha fazla zarar verebiliyor.

Asıl mesele bambu değil, üretimde kullanılan enerjiymiş

North Carolina State Üniversitesi araştırmacıları, Çin’de üretilen bambu tuvalet kağıtlarının karbon ayak izini ABD ve Kanada’da üretilen geleneksel tuvalet kağıtlarıyla karşılaştırdı. Sonuçlar oldukça dikkat çekici. 

Bambu lifinin kendisi daha fazla sera gazı üretmiyor ancak üretim sürecinde kullanılan enerji kaynakları büyük fark yaratıyor. Çin’de enerji üretiminin büyük kısmı kömürle sağlandığı için bambu tuvalet kağıtlarının toplam karbon salımı beklenenden çok daha yüksek çıkıyor.

Araştırmanın baş yazarı Naycari Forfora’ya göre, hijyen kağıdı üretiminde asıl farkı yaratan lif türü değil üretim teknolojisi. Çin’in kömür ağırlıklı enerji sistemi, üretimin her aşamasında karbon salımını artırıyor. Bu durum, çevre dostu olarak pazarlanan bambu kağıtların bazı alternatiflerden daha fazla emisyona neden olmasına yol açıyor.

Rakamlar düşündürücü, bambu kağıtlar daha yüksek emisyon üretiyor

Araştırmaya göre Çin’de üretilen bambu tuvalet kağıdı ton başına yaklaşık 2.400 kilogram karbon salımı yaratıyor. ABD’de üretilen odun bazlı tuvalet kağıtlarında ise değer 1.824 kilogram seviyesinde kalıyor. Yani bambu kağıtlar, çevre dostu algısına rağmen daha yüksek karbon ayak izi oluşturabiliyor.

Üstelik fark yalnızca karbon salımıyla sınırlı değil. Bambu kağıtlar, hava kirliliği oluşumu, solunum etkileri ve ekotoksisite gibi çevresel kategorilerde de daha zayıf performans gösteriyor. Araştırmacılar, temiz enerji kullanılan bölgelerde bambu üretildiğinde farkın neredeyse ortadan kalktığını da belirtiyor. Yani asıl çözüm bambu yerine farklı lifler değil, daha temiz enerji ve daha verimli üretim teknolojileri olarak öne çıkıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
