Herkesin Öve Öve Bitiremediği Tuvalet Kağıdıyla İlgili Şaşırtan Araştırma

North Carolina State Üniversitesi araştırmacıları, Çin’de üretilen bambu tuvalet kağıtlarının karbon ayak izini ABD ve Kanada’da üretilen geleneksel tuvalet kağıtlarıyla karşılaştırdı. Sonuçlar oldukça dikkat çekici.

Bambu lifinin kendisi daha fazla sera gazı üretmiyor ancak üretim sürecinde kullanılan enerji kaynakları büyük fark yaratıyor. Çin’de enerji üretiminin büyük kısmı kömürle sağlandığı için bambu tuvalet kağıtlarının toplam karbon salımı beklenenden çok daha yüksek çıkıyor.

Araştırmanın baş yazarı Naycari Forfora’ya göre, hijyen kağıdı üretiminde asıl farkı yaratan lif türü değil üretim teknolojisi. Çin’in kömür ağırlıklı enerji sistemi, üretimin her aşamasında karbon salımını artırıyor. Bu durum, çevre dostu olarak pazarlanan bambu kağıtların bazı alternatiflerden daha fazla emisyona neden olmasına yol açıyor.