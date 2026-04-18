Gülistan Doku Davasına İtiraf Videosu Girdi: Nasıl Öldürüldüğünü Anlattı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel (solda) 17 Nisan Cuma günü gözaltına alınmıştı. Tuncay Sonel'e suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlaması yöneltilirken oğlu Mustafa Türkay Sonel (ortada) ise soruşturmanın baş şüphelisi olarak yer alıyor.

Son olarak Tuncay Sonel’in yakın koruması Şükrü Eroğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gülistan Doku kaybolduktan kısa süre sonra ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın ağabeyinin itiraf videosu dosyaya girdi.

Sidar Altaş, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntülerinde şu ifadeleri kullandı:

“Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti.'