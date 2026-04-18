Gülistan Doku Davasına İtiraf Videosu Girdi: Nasıl Öldürüldüğünü Anlattı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2026 - 16:20

Ocak 2020’de Tunceli’de şüpheli şekilde kaybolan Gülistan Doku soruşturması yıllar sonra raftan indirildi. Soruşturmada neredeyse sona gelinirken dava dosyayısına yeni bir itiraf videosu gidi. ABD’ye firar eden şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş, dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku’yu öldürdüğünü anlattı.

İtiraf videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: İtiraf videosu dosyaya girdi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel (solda) 17 Nisan Cuma günü gözaltına alınmıştı. Tuncay Sonel'e suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlaması yöneltilirken oğlu Mustafa Türkay Sonel (ortada) ise soruşturmanın baş şüphelisi olarak yer alıyor. 

Son olarak Tuncay Sonel’in yakın koruması Şükrü Eroğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gülistan Doku kaybolduktan kısa süre sonra ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın ağabeyinin itiraf videosu dosyaya girdi. 

Sidar Altaş, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntülerinde şu ifadeleri kullandı:

“Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
