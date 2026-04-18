Gülistan'ın Ablası Aygül Doku'dan Acı İddia: "Gülistan Tek Değilmiş, Başka Mağdurlar Var"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2026 - 12:25

Türkiye’nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli eski valisi Tuncay Sonel hakkında önce soruşturma başlatıldı, ardından açığa alınarak gözaltına alındığı bildirildi.

Gelişmelerin ardından Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doku, Sonel’in gözaltına alınmasının ardından aile avukatlarına çok sayıda yeni ihbar ulaştığını öne sürdü.

Gözaltı dalgası sonrası yeni iddialar ortaya çıkıyor.

2020 yılında kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında son dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Soruşturmada eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in de şüpheliler arasında yer aldığı iddialarının gündeme gelmesiyle süreç yeniden hız kazandı.

Bu kapsamda başlatılan soruşturma sonrası Sonel’in açığa alındığı ve gözaltına alındığı belirtilirken, Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’dan da dosyaya ilişkin yeni ve çarpıcı açıklamalar geldi.

Abla Aygül Doku başka mağdurların da olduğunu iddia etti.

Aygül Doku yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

'Dün, Vali Sonel gözaltına alındıktan sonra aile avukatımıza ihbar yağdı. Bunlar sadece kızımıza zarar vermemiş. Binlerce masum kıza zarar vermiş. Tuncay Sonel bu çetenin başıdır. Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'yu öldürmüş. Tuncay Sonel de bunu kapatmak için tüm kurumları kullanıp Gülistan'ın delillerini yok edip bir katilden daha çok katil duruma gelmiştir. Biz başsavcımıza güveniyoruz. Şu an aile avukatımız yetişemeyeceği kadar ihbar aldı. Olayla ilgili yeni isimler geliyor.'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
