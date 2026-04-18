Kahramanmaraş Saldırganının Çantasını Her Gün Kontrol Eden Müdür Yardımcısı Tayin Edilmiş!
Kahramanmaraş’ta 9 kişinin öldüğü okul saldırısının etkileri devam ediyor. 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli, okul çantasının içinde okula ateşli silahlar sokarken “güvenlik zafiyeti” konusu yeniden gündeme geldi. Saldırıyla ilgili ihmal iddiaları da ortaya atıldı. Yaklaşık 1 ay önce başka bir tayin edilen müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım’ın saldırgan İsa Aras Mersinli’nin çantasını her gün kontrol ettiği ortaya çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik 'Okulun bel kemiği olan 5 kişiyi apar topar görevlerinden alıp başka yere gönderdiler' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahramanmaraş okul saldırısıyla ilgili yeni iddialar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Olaya sebep olan şey idari boşluk olabilir. Okulun bel kemiği olan 5 kişiyi apar topar görevlerinden aldılar."
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın