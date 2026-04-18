Kahramanmaraş Saldırganının Çantasını Her Gün Kontrol Eden Müdür Yardımcısı Tayin Edilmiş!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2026 - 17:03

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin öldüğü okul saldırısının etkileri devam ediyor. 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli, okul çantasının içinde okula ateşli silahlar sokarken “güvenlik zafiyeti” konusu yeniden gündeme geldi. Saldırıyla ilgili ihmal iddiaları da ortaya atıldı. Yaklaşık 1 ay önce başka bir tayin edilen müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım’ın saldırgan İsa Aras Mersinli’nin çantasını her gün kontrol ettiği ortaya çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik 'Okulun bel kemiği olan 5 kişiyi apar topar görevlerinden alıp başka yere gönderdiler' dedi.

Kahramanmaraş okul saldırısıyla ilgili yeni iddialar.

14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği okul saldırısında 9 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı Türkiye'yi yasa boğarken okullarda güvenlik sorunu yeniden tartışılmaya başlandı. 

Saldırganın okul çantasıyla sınıfa adeta cephanelik soktuğu ortaya çıkarken çeşitli iddialar ortaya çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, saldırgan İsa Mersinli'nin çantasının her gün tayin edilen müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım tarafından kontrol edildiğini söyledi. Çevik, Yıldırım yaklaşık 1 ay önce tayin edildiğini ileri sürdü.

"Olaya sebep olan şey idari boşluk olabilir. Okulun bel kemiği olan 5 kişiyi apar topar görevlerinden aldılar."

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, olayın sebebinin idari boşluk olabileceğini dile getirdi. Çevik, okulun bel kemiği olan 5 kişinin apar topar görevden alınıp başka yerlere tayin edildiğini aktardı.

Eski müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım'ın saldırganın çantasını her gün kontrol ettiğini söyleyen Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Zaten bu olaya biraz da sebep olan şey okuldaki o idari boşluk olabilir. Çünkü daha önce bir norm fazlası öğretmenlerin okuldan gönderilmesi gerektiği için gönderilmek istendiğinde asılsız şikayetlerle müdürü, 2 müdür yardımcısını, 2 öğretmenimizi toplam 5 kişiyi, buranın tam da bel kemiği olan 5 kişiyi apar topar görevlerinden alıp başka yerlere verdiler.

Biz bu konuda çok itiraz ettik, sesimizi duyurmaya çalıştık ama hiçbir şey yapamadık. Mesela Alparslan hocam çocuğun çantasını yoklamadan sınıfa göndermiyordu. Çünkü kendine zarar veriyormuş, o kendisine zarar vermesinden korktuğu için bunu yapıyordur. Hiç kimse böyle büyük bir şey beklemiyordu ama o kendine zarar vermekle kalmayıp bütün okulu kana buladı. Yani okuldaki her öğrenciyi bu idarecilerimiz çok iyi biliyordu. İdarenin boş kalması, bu olayın olmasına büyük bir sebep oldu. Eski yönetim burada olsaydı bu olay yaşanmazdı belki de.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
