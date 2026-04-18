Valilik İstanbul'da Yarın Kapatılacak Yolları Duyurdu

Valilik İstanbul'da Yarın Kapatılacak Yolları Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2026 - 19:48

İstanbullular dikkat! Yarın (19 Nisan Pazar) Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle megakentin en kilit noktaları trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, sürücülerin mağdur olmaması için kapanacak yolları ve trafiğe açık kalacak alternatif rotaları paylaştı.

Gece yarısından itibaren yasak başlıyor.

Gece yarısından itibaren yasak başlıyor.

Maraton hazırlıkları kapsamında kısıtlamalar kademeli olarak devreye girecek. İlk etapta saat 02.00 itibarıyla Samatya ve Yenikapı arasındaki Sahil Kennedy Caddesi (Güney ve Kuzey yol) araç geçişine kapatılacak.

Asıl büyük kısıtlama ise saat 04.00'te başlıyor. Bu saatten itibaren Galata Köprüsü, Ayvansaray, Mürselpaşa, Ragıp Gümüşpala ve Reşadiye caddeleri başta olmak üzere maraton parkuru üzerindeki tüm yollar ve bu yollara çıkan sokaklar program bitimine kadar trafiğe kapalı kalacak.

Valilikten yapılan açıklamada sadece yolların kapatılmayacağı, aynı zamanda park düzenlemesine de gidileceği belirtildi. Bu akşam saat 21.00’den itibaren maraton güzergahı üzerinde park edilmiş olan araçlar çekici vasıtasıyla kaldırılacak. Bölge sakinlerinin ve sürücülerin araçlarını güvenli alanlara çekmesi duyuruldu.

İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar:

İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar:

Kapatılacak yollar:

- Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol (Samatya ile Yenikapı Mevkileri Arası),

- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant

- Kadir Has Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ayvansaray Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Mürselpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Abdulezelpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü,

- Reşadiye Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci Işıklar Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Avrasya Tüneli Acil Çıkışları,

- Avrasya Tüneli Aksaray Ayrımları,

- Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti,

- Karaköy Meydan Galata Köprüsü İstikameti,

- Tersane Caddesi Galata Köprü İstikameti.

Kullanılacak alternatif yollar:

- Atatürk Bulvarı,

- Avrasya Tüneli Transit Yol,

- Atatürk Köprüsü,

- Haliç Köprüsü,

- Vatan Caddesi,

- Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- D 100 Kuzey Güney Yol,

- Türkeli Caddesi,

- Aksaray Caddesi,

- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi,

- Onuncu Yıl Caddesi,

- Küçük Langa Aralıgı Caddesi,

- Tersane Caddesi,

- Necatibey Caddesi,

- Kemeraltı Caddesi,

- Refik Saydam Caddesi,

- Unkapanı Köprüsü.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
