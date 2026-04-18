Valilik İstanbul'da Yarın Kapatılacak Yolları Duyurdu

Maraton hazırlıkları kapsamında kısıtlamalar kademeli olarak devreye girecek. İlk etapta saat 02.00 itibarıyla Samatya ve Yenikapı arasındaki Sahil Kennedy Caddesi (Güney ve Kuzey yol) araç geçişine kapatılacak.

Asıl büyük kısıtlama ise saat 04.00'te başlıyor. Bu saatten itibaren Galata Köprüsü, Ayvansaray, Mürselpaşa, Ragıp Gümüşpala ve Reşadiye caddeleri başta olmak üzere maraton parkuru üzerindeki tüm yollar ve bu yollara çıkan sokaklar program bitimine kadar trafiğe kapalı kalacak.

Valilikten yapılan açıklamada sadece yolların kapatılmayacağı, aynı zamanda park düzenlemesine de gidileceği belirtildi. Bu akşam saat 21.00’den itibaren maraton güzergahı üzerinde park edilmiş olan araçlar çekici vasıtasıyla kaldırılacak. Bölge sakinlerinin ve sürücülerin araçlarını güvenli alanlara çekmesi duyuruldu.