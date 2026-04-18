Gülistan Doku Davasında Son Dakika Gelişmesi: Baş Şüpheli Mustafa Türkay Sonel Tutuklandı!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2026 - 18:56

Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu ve olayın baş şüphelisi Mustafa Türkay Sonel kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel (sağda) tutuklandı.

Olayın bir diğer şüphelisi Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın itiraf videosu dava dosyasına girmişti. Sidar Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü itiraf ettiğini belirtmişti.

Öte yandan dönemin Tunceli Valisi ve Mustafa Türkay Sonel'in babası Tuncay Sonel ise  suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mustafa Türkay Sonel'in tutuklandıktan sonraki görüntüsü:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
