Gülistan Doku Davasında Son Dakika Gelişmesi: Baş Şüpheli Mustafa Türkay Sonel Tutuklandı!

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel (sağda) tutuklandı.

Olayın bir diğer şüphelisi Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın itiraf videosu dava dosyasına girmişti. Sidar Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü itiraf ettiğini belirtmişti.

Öte yandan dönemin Tunceli Valisi ve Mustafa Türkay Sonel'in babası Tuncay Sonel ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.