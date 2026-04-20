Hiroşima'ya Atılan Bombanın 30 Katı: Ahmet Ercan'dan Japonya Depremi Sonrası Korkutan Uyarı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Japonya'da meydana gelen depremle ilgili bir açıklama paylaştı. Depremde boşalan enerjinin Hiroşima'ya atılan bombanın 30 katı olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, şu ifadeleri kullandı:

'Japonya’da M7,3 büyüklüğündeki deprem, Pasifik ateş çemberi içinde yer alan Japonya’nın kuzeyindeki Honshu deniz içindeki damla batma kuşağında, 13 kilometre derinde gerçekleşmiştir. Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur.

Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Dalma batma kuşağı üzerinde olduğu için bir süpürtü dalgası oluşturur. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır.'