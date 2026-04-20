Hiroşima'ya Atılan Bombanın 30 Katı: Ahmet Ercan'dan Japonya Depremi Sonrası Korkutan Uyarı

Hiroşima'ya Atılan Bombanın 30 Katı: Ahmet Ercan'dan Japonya Depremi Sonrası Korkutan Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.04.2026 - 12:28

Japonya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem şok etkisi yarattı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Depremde boşalan enerjinin Hiroşima'ya atılan bombanın 30 katı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ercan, 'Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır' dedi.

Japonya'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Japonya'da meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Pasifik Okyanusu'ndaki depremin derinliğinin 10 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, 7,4 büyüklüğünde depremin ardından Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgelerinde 3 metreye ulaşabilecek tsunami oluşabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

"Hiroşima'ya atılan bombanın 30 katı."

"Hiroşima'ya atılan bombanın 30 katı."
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Japonya'da meydana gelen depremle ilgili bir açıklama paylaştı. Depremde boşalan enerjinin Hiroşima'ya atılan bombanın 30 katı olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, şu ifadeleri kullandı:

'Japonya’da M7,3 büyüklüğündeki deprem, Pasifik ateş çemberi içinde yer alan Japonya’nın kuzeyindeki Honshu deniz içindeki damla batma kuşağında, 13 kilometre derinde gerçekleşmiştir. Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur.

Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Dalma batma kuşağı üzerinde olduğu için bir süpürtü dalgası oluşturur. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
