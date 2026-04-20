25 Milyon Abone İçin Yolun Sonu! Dev Telekom Şirketi Avrupa Piyasasından Çekiliyor

25 Milyon Abone İçin Yolun Sonu! Dev Telekom Şirketi Avrupa Piyasasından Çekiliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.04.2026 - 11:30

Fransa telekomünikasyon pazarında dev satış konuşuluyor. Ülkenin devlerinden biri olan SFR, yaklaşık 20.35 milyar euroluk rekor bedelle satış masasına oturdu. 25 milyonu aşkın abonesi olan SFR'nin satılması haline Fransa'da operatör sayısı dörtten üçe düşecek.

Fransa'nın önde gelen telekom şirketi dev rakamla satılıyor.

Fransa'nın önde gelen telekom şirketi dev rakamla satılıyor.

Fransa'da 25 milyonu aşkın aboneye sahip telekomünikasyon devi satılıyor. SFR'nin 20.35 milyar eurolu satış bedeliyle masaya oturduğu açıklandı.  Piyasanın diğer üç devi; Bouygues Telecom, Free ve Orange, SFR’nin mirasını paylaşmak için el sıkışmaya hazırlanıyor.

Masadaki plan netleşmiş durumda. Anlaşmanın onaylanması halinde SFR’nin sahip olduğu 25 milyon abonenin dağılımı üç dev şirket arasında gerçekleşecek. Abonelerin yüze 42'si Bouygues Telecom'a yüzde 31 Iliad'a yüzde 27'si ise Orange'a devredilecek.

"Fiyatlara zam gelecek" endişesi.

"Fiyatlara zam gelecek" endişesi.

Milyonlarca abonenin en büyük endişesi olan 'hizmet kesintisi' konusunda yetkililerden rahatlatan açıklama geldi. Geçiş sürecinde internet ve telefon hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağı, mevcut sözleşmelerin hukuksal olarak korunacağı belirtildi. Ancak operatör değişikliğiyle birlikte sözleşme şartlarında yapılacak olası güncellemeler, kullanıcılara taahhütlerini cezasız iptal etme hakkı doğurabilecek.

Uzmanlar, rekabetin azalmasıyla birlikte düşük maliyetli tarife döneminin sona erebileceğini ve orta vadede faturaların kabaracağını öngörüyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
