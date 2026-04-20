25 Milyon Abone İçin Yolun Sonu! Dev Telekom Şirketi Avrupa Piyasasından Çekiliyor

Fransa'da 25 milyonu aşkın aboneye sahip telekomünikasyon devi satılıyor. SFR'nin 20.35 milyar eurolu satış bedeliyle masaya oturduğu açıklandı. Piyasanın diğer üç devi; Bouygues Telecom, Free ve Orange, SFR’nin mirasını paylaşmak için el sıkışmaya hazırlanıyor.

Masadaki plan netleşmiş durumda. Anlaşmanın onaylanması halinde SFR’nin sahip olduğu 25 milyon abonenin dağılımı üç dev şirket arasında gerçekleşecek. Abonelerin yüze 42'si Bouygues Telecom'a yüzde 31 Iliad'a yüzde 27'si ise Orange'a devredilecek.