Haberler
Ekonomi
Yeni Şafak Gazetesi Mehmet Şimşek'i Manşetten Eleştirdi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.04.2026 - 09:18

Yeni Şafak bugünkü sayısının ilk sayfasını ekonomiye ayırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla uyguladığı yüksek faiz politikasını eleştiren Yeni Şafak, bu politikaya rağmen enflasyonun halen daha yüksek seyrettiğini öne çıkardı. Programın çöktüğünü manşetine taşıdı.

Yeni Şafak Mehmet Şimşek'i şu sözlerle eleştirdi.

'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başvurduğu yüksek faiz politikası, enflasyonu kontrol altına almaya yetmedi. Eylül 2023’te Mehmet Şimşek 2026 enflasyonu %8.5’e indireceğinin sözünü verdi. 2026 enflasyonu en iyimser tahminle %29 olarak gerçekleşecek. Yani konulan hedef ile gerçekleşme arasında %350 oranında sapma meydana geldi. Bu sapma oranı dünya rekorudur. Tarihin hiçbir döneminde ve hiçbir ülkede enflasyon tahminlerinde bu kadar yüksek oranlı bir sapma meydana gelmedi.'

Yeni Şafak ayrıca Şimşek'e fabrikaların kapanması, kurun yükselmesi ve cari açığın artması üzerinden yüklendi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
