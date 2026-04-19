Ünlü Ekonomist Mert Başaran Altın İçin 'Tuzak' Diyerek Uyardı: "O Hataya Düşmeyin!"

Altın piyasasında son haftalarda yaşanan sert dalgalanmalar, yatırımcı çevrelerinde ciddi bir belirsizlik ortamı yaratmaya devam ediyor. Ünlü ekonomist Mert Başaran, bir televizyon programına konuk olduğu sırada bu tablonun arka planını ve bireysel yatırımcıların sıklıkla düştüğü fiyat algısı tuzağını etkileyici bir analizle ortaya koydu.

Başaran, altının tarihsel süreçte dolar bazında yıllık ortalama yüzde 10 civarında getiri ürettiğini hatırlatarak son iki yıldaki yüzde 200'lük artışın piyasada doğal bir doyum noktası oluşturduğunu ifade etti. Büyük oyuncuların jeopolitik riskleri çok önceden fiyatlara yansıttığını vurgulayan Başaran, şu tespitini paylaştı:

'Altın, savaş çıkmadan önce aslında 20 yıllık primini yaptı. Belki bu süreci biliyorlardı, belki öngördüler; 1700 dolardan 5600 dolara kadar götürdüler. Savaş çıktıktan sonra küçük yatırımcı 'uçacak' diyerek kuyumcuya koştu ancak büyükler malı çoktan elden çıkarmaya başlamıştı.'

Savaşın patlak vermesiyle birlikte güvenli varlığa yönelen perakende yatırımcıların zirve seviyelerde pozisyon aldığına dikkat çeken Başaran, ons fiyatının 5.500 dolardan 4.400 dolara gerilemesinin, alım-satım aralıklarıyla birleşerek kimi yatırımcılarda yüzde 20'ye yakın kayıplara zemin hazırladığını vurguladı.