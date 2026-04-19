Ünlü Ekonomist Mert Başaran Altın İçin 'Tuzak' Diyerek Uyardı: "O Hataya Düşmeyin!"

Merve Ersoy - TV Editörü
19.04.2026 - 14:33

Ekonomist Mert Başaran, altın piyasasında dengeleri değiştirecek açıklamada bulundu. Ons bazında yaşanan sert hareketleri değerlendiren Başaran, 'güvenli liman' algısıyla zirveden alım yapan küçük yatırımcıyı bekleyen büyük tehlikeye karşı uyardı.

Altında yön değişecek mi? Mert Başaran'ın bulunduğu 5100 dolar kritik eşiği ve "zirve tuzağı" uyarısının detayları...

Altın piyasasında son haftalarda yaşanan sert dalgalanmalar, yatırımcı çevrelerinde ciddi bir belirsizlik ortamı yaratmaya devam ediyor. Ünlü ekonomist Mert Başaran, bir televizyon programına konuk olduğu sırada bu tablonun arka planını ve bireysel yatırımcıların sıklıkla düştüğü fiyat algısı tuzağını etkileyici bir analizle ortaya koydu.

Başaran, altının tarihsel süreçte dolar bazında yıllık ortalama yüzde 10 civarında getiri ürettiğini hatırlatarak son iki yıldaki yüzde 200'lük artışın piyasada doğal bir doyum noktası oluşturduğunu ifade etti. Büyük oyuncuların jeopolitik riskleri çok önceden fiyatlara yansıttığını vurgulayan Başaran, şu tespitini paylaştı:

'Altın, savaş çıkmadan önce aslında 20 yıllık primini yaptı. Belki bu süreci biliyorlardı, belki öngördüler; 1700 dolardan 5600 dolara kadar götürdüler. Savaş çıktıktan sonra küçük yatırımcı 'uçacak' diyerek kuyumcuya koştu ancak büyükler malı çoktan elden çıkarmaya başlamıştı.'

Savaşın patlak vermesiyle birlikte güvenli varlığa yönelen perakende yatırımcıların zirve seviyelerde pozisyon aldığına dikkat çeken Başaran, ons fiyatının 5.500 dolardan 4.400 dolara gerilemesinin, alım-satım aralıklarıyla birleşerek kimi yatırımcılarda yüzde 20'ye yakın kayıplara zemin hazırladığını vurguladı.

5100 dolar kırılmazsa düşüş trendi sürebilir.

Yatırımcılar açısından belirleyici teknik seviyelere işaret eden Başaran, altının neden ivme kazanamadığını şu sözlerle özetledi:

'Altın bugün gidemiyorsa bu onun suçu değil, o kadar çok prim yaptı ki bir kar realizasyonu yaşanıyor. 5000 ve 5100 dolar dirençleri bu süreçte hayati önem taşıyor. Eğer altın bu seviyeleri yukarı yönlü kırmayı başaramazsa, orta vadede düşüş kanalı içerisinde kalmaya devam edebilir.'

Başaran, piyasalarda defalarca tekrarlanan bu döngüsel psikolojiyi son sözleriyle bağladı:

'Bir şey olmadan önce birileri alır, o şey gerçekleştiğinde ise herkes almaya koşar. Evvelden alanlar, herkesin koştuğu o noktada malı satar. Küçük yatırımcı için bu anlaşılmaz görünse de piyasanın normali budur.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
