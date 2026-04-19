Kredi Kartı Kullanan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Limit Düşürme Kararı Askıya Alındı

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden vazgeçildi; bu karar, kredi kartı limitlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini ve mevcut uygulamanın olduğu gibi süreceğini ortaya koyuyor.

Başlangıçta 16 Şubat'ta devreye alınması öngörülen, ancak üç aylık bir ertelemeyle bugüne taşınan uygulama artık tamamen rafa kaldırıldı. Bankalar, limit belirlemede şimdiye kadar işletilen sistemi sürdürmeye devam edecek.

BDDK, kararını kamuoyuyla paylaşmasının ardından bankalara ek bir uygulama süresi tanıdı. Kurul, daha önce 15 Şubat olarak belirlediği son tarihin uzatılmasından önce, eğitim ve sağlık harcamalarının genel limitin dışında tutulması gerektiğini vurgulamış; bunun haricindeki tüm kredi kartı limitlerinin yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

Kurum, bankalara ilettiği yazıda limit güncellemesi için müşterilerle iletişime geçilmesini istedi. Yazıda ayrıca; olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla dijital kanallar aracılığıyla gelir belgelerinin alınması ve doğrulanmasına yönelik süreçlerin kurgulanması, eğitim ile sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesi için gerekli teknik geliştirmelerin yapılması gerektiği belirtildi. Bankaların bu kapsamdaki altyapı çalışmalarını en geç üç ay içinde tamamlamaları ve tüm operasyonel adımları eksiksiz biçimde hayata geçirmeleri bekleniyor.

BDDK'nın ocak ayı sonunda aldığı kararlar uyarınca, limit azaltımı hesaplanırken bir kişiye ait tüm kartların toplam limiti göz önünde bulundurulacaktı. Söz konusu karara göre 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen harcamalar, yeni limit tespitinde esas alınacaktı.