Kredi Kartı Kullanan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Limit Düşürme Kararı Askıya Alındı

Merve Ersoy - TV Editörü
19.04.2026 - 11:16

Kredi kartı kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren düzenlemede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  tarafından limitlerin düşürülmesini öngören plan şimdilik askıya alındı.

BDDK'nın kredi kartı limitlerinin düşürülmesini öngören uygulamanın 16 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenirken 3 ay ertelenmişti.

Bankacılık çevrelerinin aktardığı bilgilere göre, kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemenin askıya alındı. Uygulamaya göre tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacaktı. Kart limiti düşürülürken bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak ve kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecekti. 

Mayısta uygulamaya geçecek kararla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bankacılık çevreleri, bankaların konuyla ilgili BDDK'ya dönüşlerinin devam ettiğini ve mevcut durumda uygulamanın askıya alındığını belirtti.

İddiaya göre kredi kartı limitleri değişmeyecek.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden vazgeçildi; bu karar, kredi kartı limitlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini ve mevcut uygulamanın olduğu gibi süreceğini ortaya koyuyor.

Başlangıçta 16 Şubat'ta devreye alınması öngörülen, ancak üç aylık bir ertelemeyle bugüne taşınan uygulama artık tamamen rafa kaldırıldı. Bankalar, limit belirlemede şimdiye kadar işletilen sistemi sürdürmeye devam edecek.

BDDK, kararını kamuoyuyla paylaşmasının ardından bankalara ek bir uygulama süresi tanıdı. Kurul, daha önce 15 Şubat olarak belirlediği son tarihin uzatılmasından önce, eğitim ve sağlık harcamalarının genel limitin dışında tutulması gerektiğini vurgulamış; bunun haricindeki tüm kredi kartı limitlerinin yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

Kurum, bankalara ilettiği yazıda limit güncellemesi için müşterilerle iletişime geçilmesini istedi. Yazıda ayrıca; olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla dijital kanallar aracılığıyla gelir belgelerinin alınması ve doğrulanmasına yönelik süreçlerin kurgulanması, eğitim ile sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesi için gerekli teknik geliştirmelerin yapılması gerektiği belirtildi. Bankaların bu kapsamdaki altyapı çalışmalarını en geç üç ay içinde tamamlamaları ve tüm operasyonel adımları eksiksiz biçimde hayata geçirmeleri bekleniyor.

BDDK'nın ocak ayı sonunda aldığı kararlar uyarınca, limit azaltımı hesaplanırken bir kişiye ait tüm kartların toplam limiti göz önünde bulundurulacaktı. Söz konusu karara göre 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen harcamalar, yeni limit tespitinde esas alınacaktı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
