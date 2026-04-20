Altında Son Durum Belli Oldu: Dört Dev Banka Altın Fiyatı Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.04.2026 - 10:33

20 Nisan Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Güvenli liman yatırıcısı altın fiyatlarını yakından araştırıyor. Altın düşecek mi? Altın yükselecek mi? soruları haftanın ilk gününde yanıt buldu. Altın fiyatları merak edilirken dünyanın önde gelen dört bankası da altın tahminini açıkladı.

20 Nisan 2026 Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

Altında son durum belli oldu. İran’ın geçen günlerde Hürmüz Boğazı’nı yeniden açtığını duyurması altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Ancak ABD, İsrail, İran arasında ateşkesin bozulması ve  Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatılmasıyla altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Altın fiyatları: Altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum: 

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 9 bin 919 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 247 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 489 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44 bin 830 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 804 dolar

Dev bankaların altın tahminleri. Altın yükselecek mi?

Altın fiyatları, 2026 yılının ilk çeyreğinde tam anlamıyla bir 'testere piyasası' izledi. Mart ayında yaşanan %11'lik sert düşüşün ardından, nisan ayında %12’lik bir geri dönüşle yatırımcısının yüzünü güldürdü. Cuma günü Hürmüz Boğazı’nın açıldığına dair gelen ilk haberler, fiyatları yukarı yönlü tetikleyerek onsu yeniden 4 bin 800 dolar barajının üzerine taşıdı.

Analistlere göre mevcut yükselişin  tek sebebi jeopolitik korkular değil; asıl itici güç makroekonomik değişimler.

Dünyanın önde gelen dört bankası altın tahminlerini sıraladı. Bankalara göre altın fiyatları uzun vadede yukarı yönlü seyredecek. 

JP Morgan altında 6 bin 300 dolar beklentisini sürdürürken Deutsch Bank 6 bin dolar tahminin de bulundu. UBS 5 bin 600 dolar, Goldman Sachs 5 bin 400 dolar beklentisini korudu. Reuters ankentinde ise 30 analist 4 bin 746 dolar rakamını telaffuz etti.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
