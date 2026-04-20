Altında Son Durum Belli Oldu: Dört Dev Banka Altın Fiyatı Tahminini Açıkladı

Altın fiyatları, 2026 yılının ilk çeyreğinde tam anlamıyla bir 'testere piyasası' izledi. Mart ayında yaşanan %11'lik sert düşüşün ardından, nisan ayında %12’lik bir geri dönüşle yatırımcısının yüzünü güldürdü. Cuma günü Hürmüz Boğazı’nın açıldığına dair gelen ilk haberler, fiyatları yukarı yönlü tetikleyerek onsu yeniden 4 bin 800 dolar barajının üzerine taşıdı.

Analistlere göre mevcut yükselişin tek sebebi jeopolitik korkular değil; asıl itici güç makroekonomik değişimler.

Dünyanın önde gelen dört bankası altın tahminlerini sıraladı. Bankalara göre altın fiyatları uzun vadede yukarı yönlü seyredecek.

JP Morgan altında 6 bin 300 dolar beklentisini sürdürürken Deutsch Bank 6 bin dolar tahminin de bulundu. UBS 5 bin 600 dolar, Goldman Sachs 5 bin 400 dolar beklentisini korudu. Reuters ankentinde ise 30 analist 4 bin 746 dolar rakamını telaffuz etti.