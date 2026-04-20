SGK Emeklilik Listesini Güncelledi: Erken Emeklilikte Bilinmeyen Formül

Sosyal güvenlik sistemi, zihinsel ve psikolojik sorunlarla mücadele eden sigortalılara çeşitli haklar sunuyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, SSK/SGK alanındaki mesleki deneyimleri ışığında, bu hakların bilinmeyen yönlerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları ele aldı. Karakaş, 'Normal emeklilik için yaş, prim ve süre şartları bir aradadır. Ancak malulen emeklilikte 'yaş' şartı aranmaz. Az primle ve genç yaşta emeklilik imkânı doğar' dedi.

'Sadece bedensel değil, psikolojik hastalıklar da bu kapsamdadır' diyen Karakaş, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yolda, düzenli emeklilik maaş güvencesi sağlar. Üstelik emeklilikten sonra prim ödemeden sağlık hizmetlerine erişim hakkı verir.

SGK, her sene branşlar itibarıyla en çok hangi hastalıklardan dolayı malulen erken emekli olanları açıklamaktadır. Buna göre kanser hastalarında sonra ilk sırada psikiyatri hastaları gelmektedir. Anlayacağınız SGK verileri psikiyatri hastalarının malulen emeklilik şanslarının fazla olduğunu ortaya koymaktadır.

Her sigortalının durumu şahsına münhasırdır. Bazıları her iki yola da başvurabilir. Bazıları ise sadece birini tercih edebilir. Ancak hemen altını çizelim hastalığınız doğuştan ya da sigorta başlangıcınızdan önce ise malulen emeklilik yolu kapalı. Hastalığınız sigorta başlangıcın sonra meydana gelmiş ise iki seçeneğiniz var.

Malulen Emeklilik Şartı: Çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmaktır.

Engelli Emeklilik Şartı: %40 oranında kayıp yaşayanlar da bu yoldan emekli olabilir.

Prim ve Süre: Malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim yeterlidir. Ağır derecede malul yani başkasının bakımına muhtaç olanlar için 10 yıl sigortalılık süresi de aranmamaktadır.

Engelli emekliliğinde ise sigortalılık başlangıcı ve engellilik derecesine göre 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primden başlayarak 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4680 gün prime kadar değişen şartlar söz konusudur.

Ruh sağlığı, bedenin görünmez temelidir. Temel sarsıldığında, SGK’nın sağladığı emeklilik ve diğer sosyal yardımlar bir sığınaktır. Eğer bu hastalıklardan biriyle mücadele ediyorsanız, hakkınızı aramaktan çekinmeyin. Emeklilik sadece bir maaş değil, bir huzur hakkıdır.”