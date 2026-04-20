TikTok Fenomeni Karagül, Sokak Ortasında Birini Bıçakladı! Polis Arabasından Canlı Yayın Yaptı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.04.2026 - 07:34

Sosyal medya platformu TikTok’ta ‘Karagül’ ismiyle tanınan Merve Ceran, canlı yayın sırasında tartıştığı bir kadını sokak ortasında bıçaklayarak dehşet saçtı. Çevredekilerin müdahalelerine rağmen saldırısına devam eden ve o anları takipçilerine izleten şahıs, kanlı elleriyle yayını sürdürüp 'Şimdi haber yapın' diyerek sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya dünyası, kan donduran bir şiddet olayına sahne oldu.

TikTok platformunda 'Karagül' kullanıcı adıyla geniş bir kitleye hitap eden Merve Ceran, sokak ortasında tartıştığı bir kadına bıçakla saldırdı. Sözlü tartışmanın hızla fiziki kavgaya dönüşmesi üzerine Ceran, yere yatırdığı kadını çevredekilerin çığlıkları arasında defalarca bıçakladı. Olay anında canlı yayınını kapatmayan fenomen, yaşananları saniye saniye takipçilerine izleterek büyük bir infiale yol açtı.

Görgü tanıklarının "yapma" çığlıklarına ve durdurma çabalarına rağmen saldırgan tavrını sürdüren şahıs, olayın ardından sergilediği soğukkanlılıkla pes dedirtti.

Elindeki kan izlerine rağmen yayınına devam eden Ceran, kamera karşısında kendisini savunarak adeta meydan okudu. Polis arabasının içinden yaptığı canlı yayınla kendisinin rahatsız edildiğini iddia eden saldırgan, 'Ben adamakıllı yayın yapıyorum, arkamdan gelip küfür etmeyeceksin diyorlar. Yeter artık, hadi şimdi haber yapın beni' ifadelerini kullanarak işlediği suçu bir güç gösterisine dönüştürmeye çalıştı.

Saldırı sonrası çevredeki vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirirken, yaralı kadının durumu ve olayın hukuki süreciyle ilgili incelemeler başlatıldı.

Fenomen ‘Karagül’ daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Karagül hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası üç çocuğu devlet korumasına alınırken, fenomenin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Fenomenin Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli uygulanırken, TikTok’taki yayınlarının da denetim altına alındığı öğrenilmişti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
