ABD'nin Askeri Yazılım Şirketi Palantir'den Tüm Dünyanın Tepkisini Çeken Manifesto

Müşterileri arasında İsrail ordusu ve ABD Savunma Bakanlığı olan Palantir, X’ten 22 maddelik bir manifesto yayınladı. Paylaşımda şirketin CEO’su Alexander Karp ve üst düzey yöneticisi Nicholas Zamiska’nın yazdığı ‘The Technological Republic’ adlı kitaptan alıntılara yer verildi.

Palantir, Silikon Vadisi’nin ulusal güvenlikte daha aktif rol alması gerektiğini, teknoloji dünyasının savunma, kamu hizmeti ve ulusal güvenlik alanlarında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Paylaşımda, 'yumuşak gücün ve retoriğin yeterli olmadığı, sert gücün gerekli olduğu ve bu yüzyılda sert gücün yazılım üzerine inşa edileceği' yaklaşımının, teknoloji şirketlerinin askeri alanla daha derin entegrasyonunu meşrulaştırabileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca yapay zeka temelli silahlanmanın kaçınılmaz olduğu ileri sürülerek, 'meselenin bu silahların yapılıp yapılmayacağı değil, kim tarafından ve hangi amaçla geliştirileceği' olduğu ifade edildi. Paylaşımda ayrıca ABD'nin küresel ölçekte uzun süreli bir barış ortamının oluşmasına katkı sağladığı savunuldu. Aynı zamanda askeri kapasiteye açıkça destek verildi ve “Bir ABD Deniz Piyadesi daha iyi bir tüfek istiyorsa bunu üretmeliyiz; aynı durum yazılım için de geçerlidir” dendi.

Paylaşımın en dikkat çekici noktası ise 'atom çağının sona erdiği ve yapay zeka temelli yeni bir caydırıcılık döneminin başladığı' vurgusu oldu. Almanya ve Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası askeri olarak sınırlandırılmasının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.