Madame Coco Boşandı: Bağlama Büyüsü ve Köşk Kavgasında Şok Karar

Lale Tanacı, Madame Coco markasını eşiyle birlikte kurduğunu belirtti. Avukat Aydın Aydar, müvekkilinin hakarete ve şiddete maruz kaldığı belirterek, İlhan Tanacı’nın yasaklı madde ve ilaç içirme planı yaptığını öğrendiğini vurguladı. Aydar, mahkeme dilekçesinde “Tarafların evlilik birliği temelinden sarsıldığı için boşanmalarına ve davalı eşin 100 milyon lira manevi, 50 milyon lira maddi ve aylık 600 bin lira nafaka ödemesine karar verilmesini talep ederiz. Ayrıca tarafların ortak konutu olan İbrahim Paşa Köşkü’nün müvekkile tahsis edilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.