article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Madame Coco Boşandı: Bağlama Büyüsü ve Köşk Kavgasında Şok Karar

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.04.2026 - 11:59

Ev tekstili ve dekorasyon markasıyla Türkiye’nin en bilindik markası olan Madame Coco’nun sahibi İlhan Tanacı boşandı. İlhan Tanacı'nın avukatları Lale Tanacı'nın bağlama büyüsü yaptığını ileri sürdü. Şiddete uğradığını belirten Lale Tanacı ise İbrahim Paşa Köşkü'nü talep etti. Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre mahkeme, İlhan Tanacı’nın 22 yıldır evli olduğu Lale Tanacı ile boşanma davasında şok karar çıktı. Mahkeme Lale Tanacı'yı kusurlu bularak tazminat ödemesine hükmetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye ve dünyada yüzlerce mağazayla ev tekstilinde öncü olan Madame Coco’nun olaylı boşanma sürecinde sona gelindi. Madame Coco’nun kurucusu İlhan Tanacı ve Lale Tanacı 2004 yılında evlendi. Lale Tanacı, ekonomik ve psikolojik şiddete uğradığını belirterek boşanma davası açtı. 

İlhan Tanacı’nın avukatları ise mahkemeye Lale Tanacı’nın yaptığı harcamalara dair belge sunuldu. Dilekçede İlhan Tanacı’nın Türkiye’nin en büyük cirosuna sahip şirketin sahibi olmasına rağmen eşinin yaptığı yüksel harcamalara vurgu yapıldı.

Lale Tanacı, Madame Coco markasını eşiyle birlikte kurduğunu belirtti. Avukat Aydın Aydar, müvekkilinin hakarete ve şiddete maruz kaldığı belirterek, İlhan Tanacı’nın yasaklı madde ve ilaç içirme planı yaptığını öğrendiğini vurguladı. Aydar, mahkeme dilekçesinde “Tarafların evlilik birliği temelinden sarsıldığı için boşanmalarına ve davalı eşin 100 milyon lira manevi, 50 milyon lira maddi ve aylık 600 bin lira nafaka ödemesine karar verilmesini talep ederiz. Ayrıca tarafların ortak konutu olan İbrahim Paşa Köşkü’nün müvekkile tahsis edilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sabah ve Hürriyet’te yer alan haberlere göre İlhan Tanacı’nın avukatı ise mahkeme sunduğu dilekçede Lale Tanacı’nın bağlama büyüsü yaptığını ileri sürdü. 

Mahkeme 3 yıldır devam eden davada son noktayı koydu. Boşanmada kusurlu taraf Lale Tanacı bulundu. Lale Tanacı’nın ilhan Tanacı’ya 300 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.

Haberin tamamı için: Hürriyet

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın