İslam Memiş Altın Fiyatlarının Kaderini Açıkladı

“Gram altın ne kadar?” Sorusunu cevaplayan İslam Memiş, altın fiyatlarını tahminlerini paylaştı.

İslam Memiş, Orta ve uzun vadede altında fiyatların yükselmesini beklediğini kaydetti. Memiş, ons altında 5 bin 100 ve 5 bin 200 dolar seviyesinin hedeflendiğini kaydetti. Gram altın tahminini açıklayan İslam Memiş, 7 bin-7 bin 500 TL aralığında trend beklendiğini dile getirdi.

Piyasadaki fiyatları ‘manipülasyon fiyatlaması’ sözleriyle nitelendiren Memiş, 2026’nın varlıkları koruma yılı olduğunu kaydetti. Memiş, düğün yapacak ve altın borcu olanların mevcut fiyatları değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak “2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılı olacak” diye konuştu.