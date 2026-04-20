İslam Memiş Altın Fiyatlarının Kaderini Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.04.2026 - 15:03

Orta Doğu’da devam eden gerilim altın fiyatlarında belirsizliğe yol açtı. Altın dalgalı seyir devam ederken fiyatların ne olacağı merak edildi. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarını mercek altına aldı. CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli’ye konuşan Memiş, altın fiyatlarındaki beklentisini açıklayarak gram altında beklediği rakamı duyurdu.

Altın artacak mı düşecek mi? İslam Memiş altın yorumunu paylaştı.

Hürmüz Boğazı'nın bir açılıp bir kapanması değerli metalleri etkiledi. Cuma günü Hürmüz Boğazı'nın açılması altın fiyatlarını yükseltirken hafta sonu gelen tekrar kapanma haberiyle altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Altın fiyatları ne olacak? Altın çıkacak mı düşecek mi? Finans Analisti İslam Memiş, altın yorumunda bulunup merak edilen soruları yanıtladı. 

Piyasadaki geri çekilmelerin yatırımcıyı korkutmaması gerektiğine dikkat çeken Memiş, 'Olumlu haber akışlarında altın fiyatları yükseliyor, olumsuz haber akışlarında ise geriliyor' dedi.

İslam Memiş’e göre altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil.

İslam Memiş gram altın tahminini açıkladı.

Gram altın ne kadar?” Sorusunu cevaplayan İslam Memiş, altın fiyatlarını tahminlerini paylaştı. 

İslam Memiş, Orta ve uzun vadede altında fiyatların yükselmesini beklediğini kaydetti. Memiş, ons altında 5 bin 100 ve 5 bin 200 dolar seviyesinin hedeflendiğini kaydetti. Gram altın tahminini açıklayan İslam Memiş, 7 bin-7 bin 500 TL aralığında trend beklendiğini dile getirdi. 

Piyasadaki fiyatları ‘manipülasyon fiyatlaması’ sözleriyle nitelendiren Memiş, 2026’nın varlıkları koruma yılı olduğunu kaydetti. Memiş, düğün yapacak ve altın borcu olanların mevcut fiyatları değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak “2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılı olacak” diye konuştu.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
