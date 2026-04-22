article/comments
article/share
Haberler
Gündem
16 Yaşındaki Çocuk Gölde Yüzerken Hazine Buldu, Hepsi Onun Oldu!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.04.2026 - 07:51 Son Güncelleme: 22.04.2026 - 08:00

Almanya’nın meşhur Königssee Gölü’nde serinlemek için suya giren 16 yaşındaki bir genç, tesadüfen bulduğu 500 gramlık altın külçesinin resmi sahibi oldu. Altı ay süren yasal bekleyişin ardından sahibi belirlenemeyen servet değerindeki külçe, hukuk kuralları gereği bulan gence devredildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bölgede serinlemek amacıyla suya giren 16 yaşındaki bir genç, gölün derinliklerinde parlayan bir nesne fark etti. Merakına yenik düşerek suyun dibine dalan genç, yüzeye çıkardığında elindekinin gerçek bir altın külçe olduğunu anladı. Durumu vakit kaybetmeden polise bildiren dürüst genç, yaklaşık yarım kilogram ağırlığındaki değerli madeni yetkililere teslim ederek yasal süreci başlattı.

Yapılan ilk incelemelerde, bir rafineri tarafından basılan külçenin üzerinde seri numarası olduğu görülse de bu numara altının kime ait olduğunu belirlemeye yetmedi. Polis ekipleri ve ilgili kurumlar, altının geçmişine dair kayıtları inceleyip gerçek sahibini bulmaya çalışsa da tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Olayın üzerinden geçen altı aylık yasal bekleme süresi boyunca da hiçbir şahıs veya kurum altın üzerinde hak iddia etmedi. Bu gelişme üzerine Alman yasaları devreye girdi ve sahipsiz kalan altın külçesi, onu bulan 16 yaşındaki gence resmi olarak teslim edildi.

Piyasa değeri binlerce doları bulan bu gizemli külçenin, dünyanın en derin ve temiz göllerinden biri olan Königssee’nin tabanına nasıl ulaştığı ise gizemini korumaya devam ediyor. Külçenin bir kaza sonucu mu düştüğü yoksa kasıtlı olarak mı oraya bırakıldığı sorusu cevapsız kalsa da, genç şanslı adamın dürüstlüğü onu bir servet sahibi yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın