16 Yaşındaki Çocuk Gölde Yüzerken Hazine Buldu, Hepsi Onun Oldu!

Altı ay süren yasal bekleyişin ardından sahibi belirlenemeyen servet değerindeki külçe, hukuk kuralları gereği bulan gence devredildi.

Bölgede serinlemek amacıyla suya giren 16 yaşındaki bir genç, gölün derinliklerinde parlayan bir nesne fark etti. Merakına yenik düşerek suyun dibine dalan genç, yüzeye çıkardığında elindekinin gerçek bir altın külçe olduğunu anladı. Durumu vakit kaybetmeden polise bildiren dürüst genç, yaklaşık yarım kilogram ağırlığındaki değerli madeni yetkililere teslim ederek yasal süreci başlattı.

Yapılan ilk incelemelerde, bir rafineri tarafından basılan külçenin üzerinde seri numarası olduğu görülse de bu numara altının kime ait olduğunu belirlemeye yetmedi. Polis ekipleri ve ilgili kurumlar, altının geçmişine dair kayıtları inceleyip gerçek sahibini bulmaya çalışsa da tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Olayın üzerinden geçen altı aylık yasal bekleme süresi boyunca da hiçbir şahıs veya kurum altın üzerinde hak iddia etmedi. Bu gelişme üzerine Alman yasaları devreye girdi ve sahipsiz kalan altın külçesi, onu bulan 16 yaşındaki gence resmi olarak teslim edildi.

Piyasa değeri binlerce doları bulan bu gizemli külçenin, dünyanın en derin ve temiz göllerinden biri olan Königssee’nin tabanına nasıl ulaştığı ise gizemini korumaya devam ediyor. Külçenin bir kaza sonucu mu düştüğü yoksa kasıtlı olarak mı oraya bırakıldığı sorusu cevapsız kalsa da, genç şanslı adamın dürüstlüğü onu bir servet sahibi yaptı.