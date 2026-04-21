Psikiyatrist Arif Verimli Velileri Uyardı: “Fatura Masum Çocuklara Kesilmesin”

'Bugün kimseye zararı olmayan, tedavi altındaki hatta kendisi zorbalığa uğrayan hastam özel bir okulda velilerin tepkisi üzerine okuldan atılmak istiyor... Bakın bu sapla samanı karıştırmak olur.. Özel eğitimde kaynaştırma elzemdir.. Bir çocuğun emniyetçi babasının tedavi direnci diğer çocukları kötü etkileyemez... Lütfen aklıselim, lütfen sağduyu.. Çok üzgün ve şaşkınım... Fatura bu çocuklara mı çıktı?'