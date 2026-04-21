article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikiyatrist Arif Verimli Velileri Uyardı: “Fatura Masum Çocuklara Kesilmesin”

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.04.2026 - 20:30

Psikiyatrist ve psikoterapist Prof. Dr. Arif Verimli, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından özel eğitimde kaynaştırma sistemine yönelik yükselen tepkileri eleştirdi. Verimli tedavi altında olan ve kendisi zorbalığa uğrayan bir danışanının velilerin tepkisi nedeniyle özel bir okuldan atılmak istendiğini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Verimli'nin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

'Bugün kimseye zararı olmayan, tedavi altındaki hatta kendisi zorbalığa uğrayan hastam özel bir okulda velilerin tepkisi üzerine okuldan atılmak istiyor... Bakın bu sapla samanı karıştırmak olur.. Özel eğitimde kaynaştırma elzemdir..  Bir çocuğun emniyetçi babasının tedavi direnci diğer çocukları kötü etkileyemez... Lütfen aklıselim, lütfen sağduyu..  Çok üzgün ve şaşkınım... Fatura bu çocuklara mı çıktı?'

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından bazı veliler kaynaştırma öğrencilerinin okullardan uzak tutulması gerektiğini savunmuştu.

Prof. Dr. Verimli, özel eğitimde kaynaştırma uygulamasının zorunlu ve elzem olduğunu hatırlatarak, bir bireyin ailesindeki sorunların diğer özel ihtiyaçlı çocuklara mal edilemeyeceğini belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın