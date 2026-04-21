Araştırmacılar Hangi Yağın Beyin Sağlığını Güçlendirdiğini Keşfetti

Science Daily'nin aktardığı habere göre, Universitat Rovira i Virgili (URV), Pere Virgili Sağlık Araştırma Enstitüsü (IISPV) ve CIBERobn araştırmacıları yeni bir çalışmaya imza attı. Bu çalışmada, sızma zeytinyağının bağırsak bakterilerini iyileştirdiği ve dolaylı yoldan beyin sağlığına da iyi geldiği kanıtlandı.

URV Biyokimya ve Biyoteknoloji Bölümü araştırmacısı Jiaqi Ni “Bu, insanlarda zeytinyağının bağırsak mikrobiyotası ile bilişsel işlevler arasındaki etkileşimdeki rolünü özel olarak analiz eden ilk ileriye dönük çalışmadır' diyor.

Çalışmada 55-75 yaş arası 656 yetişkin iki yıl boyunca incelendi. Bu süreçte, bireylerin beslenme şekilleri (sızma ve rafine zeytinyağı tüketimi dahil), bağırsak mikrobiyotası analizleri ve bilişsel performanslarındaki değişimler detaylı şekilde incelendi. Bulgular, tüketilen zeytinyağı türüne bağlı olarak belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu.