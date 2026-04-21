article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Araştırmacılar Hangi Yağın Beyin Sağlığını Güçlendirdiğini Keşfetti

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 08:58

Beyin sağlığına iyi gelen yiyecekler olduğunu biliyoruz. Peki beyin sağlığını güçlendiren bir yağ türü var mı?

Yeni bir araştırmaya göre, bağırsak mikrobiyotasını yeniden şekillendirerek bilişsel performansı olumlu etkiliyen bir yağ var: Sızma zeytinyağı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sızma zeytinyağının beyin sağlığına iyi geldiği keşfedildi.

Science Daily'nin aktardığı habere göre, Universitat Rovira i Virgili (URV), Pere Virgili Sağlık Araştırma Enstitüsü (IISPV) ve CIBERobn araştırmacıları yeni bir çalışmaya imza attı. Bu çalışmada, sızma zeytinyağının bağırsak bakterilerini iyileştirdiği ve dolaylı yoldan beyin sağlığına da iyi geldiği kanıtlandı.

URV Biyokimya ve Biyoteknoloji Bölümü araştırmacısı Jiaqi Ni “Bu, insanlarda zeytinyağının bağırsak mikrobiyotası ile bilişsel işlevler arasındaki etkileşimdeki rolünü özel olarak analiz eden ilk ileriye dönük çalışmadır' diyor.

Çalışmada 55-75 yaş arası 656 yetişkin iki yıl boyunca incelendi. Bu süreçte, bireylerin beslenme şekilleri (sızma ve rafine zeytinyağı tüketimi dahil), bağırsak mikrobiyotası analizleri ve bilişsel performanslarındaki değişimler detaylı şekilde incelendi. Bulgular, tüketilen zeytinyağı türüne bağlı olarak belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

Sızma zeytinyağı bilişsel işlevlerde iyileşme sağlarken, rafine zeytinyağında olumsuz etkiler saptandı.

Düzenli olarak sızma zeytinyağı kullanan katılımcılarda bilişsel işlevlerde iyileşme ve bağırsak mikrobiyotasında daha yüksek çeşitlilik olduğu görüldü. Ancak rafine zeytinyağı tüketen bireylerde zamanla mikrobiyota çeşitliliğinde azalma görüldü.

Araştırmacılar ayrıca, “Adlercreutzia” adı verilen belirli bir bağırsak bakteri grubunun bu faydalarla ilişkili olabileceğini belirledi. Bu bakterinin varlığı, sızma zeytinyağı tüketimi ile bilişsel işlevlerin korunması arasındaki olumlu ilişkinin bir göstergesi olabilir.

Peki sızma ve rafine zeytinyağı arasındaki fark ne?

Sızma zeytinyağı, doğal bileşenlerini koruyan mekanik yöntemlerle elde ediliyor. Fakat rafine zeytinyağı safsızlıkların giderilmesi için endüstriyel işlemlerden geçiriliyor. Bu da, iki zeytinyağı türü arasında belirgin farklar olmasına neden oluyor.

Jiaqi Ni, “Tüm zeytinyağları bilişsel işlev açısından faydalı değildir” diyerek çalışmayı özetliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın