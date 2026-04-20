Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı? İncil'deki Tarife Uygun İzler Var, ABD'li Araştırmacı Türkiye'ye Geldi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 13:06

Ağrı Dağı'nda bulunan ve Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını barındırdığına inanılan alan dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Alanın kazı çalışmaları için hazırlandığı söylenirken, Nuh’un Gemisi araştırmacısı ve turizm profesyoneli Andrew Jones, geçtiğimiz hafta Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Nuh'un Gemisi Ağrı'da mı?

İncil'deki en meşhur konulardan birine ilham kaynağı olan Nuh'un Gemisi, antik bir tufan sırasında insanlığı ve hayvanları kurtarmasıyla biliniyor. Araştırmacılar, dinler tarihine yön veren ahşap geminin kalıntılarının Türkiye'de saklı olduğunu düşünüyor. Kaliforniya merkezli Noah's Ark Scans firmasının uzmanları, 160 metre uzunluğundaki tekne biçimli jeolojik 'Durupınar Oluşumunu' Nuh'un Gemisi'nin kalıntıları olarak değerlendiriyor. 

Araştırma ekibinden Andrew Jones, geçtiğimiz senelerde bu alanda kazı yapılacağını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: 'Bu bölge sert kışların yaşandığı aktif bir coğrafyanın ortasında yer alıyor, dolayısıyla bölgeyi korumak bizim en büyük önceliğimiz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, Türk üniversite ortaklarımız, tespit ettiğimiz yapıların gerçekten insan yapımı mı yoksa sadece doğal oluşumlar mı olduğunu belirlemek için toprak örneklemesi ve radar taramaları gerçekleştirecek.'

Ağrı Dağı, araştırmacıların ilgisini çekiyor.

Durupınar Oluşumu, şekli ve yapısının neredeyse İncil'de anlatılan Gemi'ye benzemesi nedeniyle uzun zamandır araştırmacıların ilgisini çekiyor. Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'nın sadece 30 km güneyinde bulunan Durupınar hakkında araştırmalar sürüyor. Bugüne kadar proje kapsamında Durupınar'da 22 adet toprak numunesi üzerinde testler yapıldı ve kayda değer sonuçlar elde edildiği söylendi.

ABD'li araştırmacı Ağrı'ya geldi.

Amerikalı Nuh’un Gemisi araştırmacısı ve turizm profesyoneli Andrew Jones, geçtiğimiz hafta Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, bölgesel turizm, uluslararası araştırmalar ve ortak akademik projelere yönelik bir dizi temas gerçekleştirdi.

Andrew Jones, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Nimetullah Aldemir ile bir araya gelerek, bu yıl ekim ayında düzenlenmesi planlanan 8. Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu'nu ele aldı. 

Jones’un, İngilizce olarak yayımlanacak yeni bir kitapta Durupınar Nuh’un Gemisi alanında yürütülen son bilimsel araştırmalara yer vereceği biliniyor.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
