Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı? İncil'deki Tarife Uygun İzler Var, ABD'li Araştırmacı Türkiye'ye Geldi

İncil'deki en meşhur konulardan birine ilham kaynağı olan Nuh'un Gemisi, antik bir tufan sırasında insanlığı ve hayvanları kurtarmasıyla biliniyor. Araştırmacılar, dinler tarihine yön veren ahşap geminin kalıntılarının Türkiye'de saklı olduğunu düşünüyor. Kaliforniya merkezli Noah's Ark Scans firmasının uzmanları, 160 metre uzunluğundaki tekne biçimli jeolojik 'Durupınar Oluşumunu' Nuh'un Gemisi'nin kalıntıları olarak değerlendiriyor.

Araştırma ekibinden Andrew Jones, geçtiğimiz senelerde bu alanda kazı yapılacağını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: 'Bu bölge sert kışların yaşandığı aktif bir coğrafyanın ortasında yer alıyor, dolayısıyla bölgeyi korumak bizim en büyük önceliğimiz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, Türk üniversite ortaklarımız, tespit ettiğimiz yapıların gerçekten insan yapımı mı yoksa sadece doğal oluşumlar mı olduğunu belirlemek için toprak örneklemesi ve radar taramaları gerçekleştirecek.'