Hasadı 15 Gün Gecikti ama Verimi Arttı: Bölgeye 500 Milyon Lira Kazanç Sağlıyor

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 10:10

İzmir'in Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'nde yetişen, kokusu ve aromasıyla ilgi gören çilek, bu sene daha geç hasat edildi. Şubat ve mart aylarındaki aşırı yağışlar, hasadı geciktirmiş olsa da çilekteki verimi artırdı. Bölgenin meşhur çileği, çok sayıda üretici için önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Emiralem çileği, lezzeti ve uzun raf ömrüyle iç pazarda yoğun talep görüyor.

Bölgedeki çok sayıda üretici için önemli gelir kaynakları arasında yer alan çilek, örtü altı ve açık tarım alanlarında üretiliyor. Üstelik bu bölgede tek çeşit çilek üretilmiyor: Sweet Charlie, Rubygem, Camarosa, Fortuna ve Monterey çileklerinin üretimi yapılıyor. Üretimin büyük bölümü açık tarım alanlarında gerçekleştiriliyor.

Normal koşullarda nisan ayının ilk günlerinde başlayan açık tarım hasadı, bu yıl yoğun yağışlar ve serin havanın etkisiyle 15 güne yakın bir gecikmeyle başladı. Fakat yağışlar, çileğin de verimli olmasını sağladı.

Tek tek ve özenle toplanıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, günün ilk ışıklarıyla hasada başlıyor. Çilekler, zarar görmemesi için tek tek ve özenle toplanıyor. Toplanan çilekler kasalara yerleştirildikten sonra satış için sebze ve meyve hallerine gönderiliyor. Bazı ürünler ise doğrudan pazarlara ve marketlere sevk ediliyor.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, AA muhabirine, Emiralem çileğinin görünümü, ince kabuklu olması ve dayanaklı olmasıyla ön plana çıktığını söyledi.

Çilekten 500 milyon lira üzerinde bir gelir elde ediliyor.

Akdoğan, bölgede 220 üreticinin bulunduğunu, çilekten 500 milyon lira üzerinde bir gelir elde edildiğini dile getirdi. 

Akdoğan'ın açıklamları şu şekilde: 'Sıcaklıklar normalin altında seyretti ve 15 güne kadar gecikme oldu. Hasat nisan ortalarına kaydı. Ama rekolte yönüyle hiçbir eksikliğimiz olmadı. Hatta geçen yıllara göre üretimimiz arttı. O yüzden verimli bir yıl geçiriyoruz. Sadece bir süreç olarak biraz gecikmelerimiz yaşandı. Yağışlar ve şu anda bile nisan ortalarına geldik ve havalar tam bir ısıyı yakalamadı. İzmir bölgesinde 4 bin 700 dekara yakın bir üretim alanımız var ve 16 bin ton ürün alınıyor. En önemli üretim yeri de Emiralem bölgesi ve buradan 7 bin ton ürün alıyoruz. İzmir'deki üretimin yüzde 43'ünü buradan alıyoruz. '

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
