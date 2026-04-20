Hasadı 15 Gün Gecikti ama Verimi Arttı: Bölgeye 500 Milyon Lira Kazanç Sağlıyor
İzmir'in Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'nde yetişen, kokusu ve aromasıyla ilgi gören çilek, bu sene daha geç hasat edildi. Şubat ve mart aylarındaki aşırı yağışlar, hasadı geciktirmiş olsa da çilekteki verimi artırdı. Bölgenin meşhur çileği, çok sayıda üretici için önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.
Emiralem çileği, lezzeti ve uzun raf ömrüyle iç pazarda yoğun talep görüyor.
Tek tek ve özenle toplanıyor.
Çilekten 500 milyon lira üzerinde bir gelir elde ediliyor.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
