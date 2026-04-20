Hasadı 15 Gün Gecikti ama Verimi Arttı: Bölgeye 500 Milyon Lira Kazanç Sağlıyor

Bölgedeki çok sayıda üretici için önemli gelir kaynakları arasında yer alan çilek, örtü altı ve açık tarım alanlarında üretiliyor. Üstelik bu bölgede tek çeşit çilek üretilmiyor: Sweet Charlie, Rubygem, Camarosa, Fortuna ve Monterey çileklerinin üretimi yapılıyor. Üretimin büyük bölümü açık tarım alanlarında gerçekleştiriliyor.

Normal koşullarda nisan ayının ilk günlerinde başlayan açık tarım hasadı, bu yıl yoğun yağışlar ve serin havanın etkisiyle 15 güne yakın bir gecikmeyle başladı. Fakat yağışlar, çileğin de verimli olmasını sağladı.