Neredeyse Her İlimizde Var: Çocukların Sevdiği 'Şirinler' Temalı Parklar Kaldırılıyor

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 22:33

Türkiye genelinde birçok ilimizde 'Şirinler Köyü' temalı çocuk park alanları bulunuyor. Kimi şehirlerimizde diğer çizgi film karakteriyle birlikte, kimi şehirlerimizde ise yalnızca 'şirinler' temalı parklar bulunuyor. Ancak 'şirinler köyü' alanlarının, telif hakkı uyarılarının ardından kaldırılacağı iddia ediliyor.

"Şirinler Köyü" temalı parklar, hukuki risk oluşturdu.

Memurlar.net'in aktardığı habere göre, 'Şirinler Köyü' temalı park alanları, çizgi film karakterlerinin izinsiz kullanılması nedeniyle hukuki risk oluşturdu. Hak sahiplerinin uyarıları sonrasında belediyelerin geri adım atmak zorunda kaldığı iddia ediliyor.

Ankara'da uzun süre ziyaretçi ağırlayan Altınpark'taki Şirinler Parkı, karakterlerin telif hakkına tabi olması nedeniyle kaldırıldı. 2014 yılında kurulan parkta, Şirin Baba, Şirine ve diğer karakterlerin figürleri yer alıyordu.

Ancak bu karakterlerin kullanımına ilişkin lisans alınmaması, projenin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdı. Süreç içerisinde yapılan uyarıların ardından parkın kaldırılmasına karar verildi.

Telif hakları 2062'ye kadar devam ediyor.

Şirinler parkı, yalnızca Ankara'da değil, Türkiye'nin farklı illerinde bulunuyor. Belediyelerin estetik ve eğlence amaçlı hayata geçirdiği bu projeler, telif mevzuatı kapsamında değerlendirilince hukuki sorun doğurdu.

Hak sahipleri tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, izinsiz kullanımın önüne geçilmesi amacıyla parkların kaldırılması veya dönüştürülmesi yoluna gidildi.

Telif mevzuatına göre, eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl boyunca koruma devam ediyor. Buna göre, 'Şirinler' karakterlerinin yaratıcısı Pierre Culliford'un 1992 yılında hayatını kaybettiği dikkate alındığında, Şirinler üzerindeki telif koruması 2062 yılına kadar sürecek.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
