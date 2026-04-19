Neredeyse Her İlimizde Var: Çocukların Sevdiği 'Şirinler' Temalı Parklar Kaldırılıyor

Şirinler parkı, yalnızca Ankara'da değil, Türkiye'nin farklı illerinde bulunuyor. Belediyelerin estetik ve eğlence amaçlı hayata geçirdiği bu projeler, telif mevzuatı kapsamında değerlendirilince hukuki sorun doğurdu.

Hak sahipleri tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, izinsiz kullanımın önüne geçilmesi amacıyla parkların kaldırılması veya dönüştürülmesi yoluna gidildi.

Telif mevzuatına göre, eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl boyunca koruma devam ediyor. Buna göre, 'Şirinler' karakterlerinin yaratıcısı Pierre Culliford'un 1992 yılında hayatını kaybettiği dikkate alındığında, Şirinler üzerindeki telif koruması 2062 yılına kadar sürecek.