Psikologlara Göre İnatçılık ve Kararlılık Arasındaki İnce Çizgi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 09:44

Hayatta pes etmemek çoğu zaman erdem olarak görülür. Ancak her durumda devam etmek gerçekten güçlü olmak mı, yoksa yanlış bir yolda ısrar etmek mi? Psikologlara göre kararlılık ile inatçılık arasındaki fark, tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Biri hedefe ulaşmayı kolaylaştıran bilinçli bir çabayı temsil ederken, diğeri çoğu zaman fark edilmeden aynı hataların tekrar edilmesine yol açabiliyor. Bu ince çizgiyi ayırt edebilmek ise hem zaman hem de enerji kaybını önlemek açısından sonra derece önemli.

Psikolojiye göre kararlılık (azim), başarıya giden yolda kritik bir faktör olarak görülse de, çoğu zaman körü körüne sürdürülen inatçılıkla karıştırılır.

Oysa bu iki kavram arasındaki fark, alınan kararların kalitesini doğrudan etkiler. Angela Duckworth tarafından geliştirilen “grit” kavramı, gerçek kararlılıkla amaçsız ısrar arasındaki ayrımı net biçimde ortaya koyar. Bu farkı kavrayabilmek, hem kişisel hem de profesyonel yaşamda daha sağlıklı seçimler yapmanın temelidir.

Kararlılık ve İnatçılık Arasındaki Temel Ayrım

Psikoloji literatüründe en etkili yaklaşım “esnek kararlılık” olarak tanımlanır. Bu, hedefe bağlı kalırken yöntemlerde gerektiğinde değişiklik yapabilme becerisidir. Amy Edmondson tarafından yürütülen çalışmalar, esnek yaklaşım sergileyen ekiplerin daha yenilikçi ve başarılı olduğunu ortaya koyar.

Bunu basit bir metaforla düşün: Zirveye ulaşmak isteyen bir dağcı, tek bir rotaya saplanıp kalmaz. Hava koşulları değiştiğinde yönünü değiştirir ama zirveden vazgeçmez. Gerçek kararlılık da tam olarak budur: hedef sabit, yol değişken.

Batık Maliyet Yanılgısı: İnatçılığın Görünmeyen Nedeni

İnatçılığın arkasında çoğu zaman Batık maliyet yanılgısı yer alır. Bu bilişsel önyargı, geçmişte harcanan zaman, para veya emeğin “boşa gitmemesi” için yanlış bir yolda ısrar edilmesine neden olur.

Dan Ariely tarafından yapılan çalışmalar, insanların geçmiş yatırımlarını koruma içgüdüsüyle rasyonel olmayan kararlar alabildiğini gösterir. Örneğin, başarısız olduğu açık bir projeye sırf yıllarca emek verildiği için devam etmek, kararlılık değil; tipik bir bilişsel tuzaktır.

Ne Zaman Devam Etmeli, Ne Zaman Bırakmalı?

Psikolojiye göre bırakmak çoğu zaman zayıflık değil, stratejik bir karardır. Seth Godin “The Dip” kavramıyla, her sürecin bir zorluk evresi olduğunu ancak bazı durumlarda bu evrenin aşılabilir değil, yapısal bir tıkanma olabileceğini vurgular.

Hal Hershfield ise, bireylerin gelecekteki kendilerini daha net hayal edebildiğinde daha rasyonel kararlar aldığını ortaya koyar. Yani mesele sadece “dayanmak” değil, bu dayanmanın seni nereye götürdüğünü sorgulamaktır.

Adam Grant bu durumu net özetler: “Kararlılık, her koşulda devam etmek değil; hangi koşullarda devam edilmesi gerektiğini bilmektir.”

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
