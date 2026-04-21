Psikologlara Göre İnatçılık ve Kararlılık Arasındaki İnce Çizgi

Psikoloji literatüründe en etkili yaklaşım “esnek kararlılık” olarak tanımlanır. Bu, hedefe bağlı kalırken yöntemlerde gerektiğinde değişiklik yapabilme becerisidir. Amy Edmondson tarafından yürütülen çalışmalar, esnek yaklaşım sergileyen ekiplerin daha yenilikçi ve başarılı olduğunu ortaya koyar.

Bunu basit bir metaforla düşün: Zirveye ulaşmak isteyen bir dağcı, tek bir rotaya saplanıp kalmaz. Hava koşulları değiştiğinde yönünü değiştirir ama zirveden vazgeçmez. Gerçek kararlılık da tam olarak budur: hedef sabit, yol değişken.

Batık Maliyet Yanılgısı: İnatçılığın Görünmeyen Nedeni

İnatçılığın arkasında çoğu zaman Batık maliyet yanılgısı yer alır. Bu bilişsel önyargı, geçmişte harcanan zaman, para veya emeğin “boşa gitmemesi” için yanlış bir yolda ısrar edilmesine neden olur.

Dan Ariely tarafından yapılan çalışmalar, insanların geçmiş yatırımlarını koruma içgüdüsüyle rasyonel olmayan kararlar alabildiğini gösterir. Örneğin, başarısız olduğu açık bir projeye sırf yıllarca emek verildiği için devam etmek, kararlılık değil; tipik bir bilişsel tuzaktır.