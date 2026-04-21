Türkiye'nin 25 Yıllık Dev Şirketi İflas Etti: Bir Devir Resmen Kapandı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2026 - 08:11

Türkiye ambalaj sanayisinin tanınmış markalarından Arfa Ambalaj, yaşadığı mali darboğazı aşamayarak resmen iflas etti. 2001 yılından bu yana üretim yapan şirketin tasfiye süreci mahkeme kararıyla başlatıldı.

İstanbul merkezli ambalaj devlerinden Arfa Ambalaj’ın uzun süredir devam eden hukuk mücadelesi iflas kararıyla sonuçlandı.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 15 Nisan 2026 tarihinde yapılan son duruşmada, şirketin ekonomik yapısının sürdürülebilir olmadığına kanaat getirilerek iflasın açılmasına hükmedildi. Bir dönem mali dengesini korumak için konkordato yoluna giden ancak beklediği iyileşmeyi gerçekleştiremeyen firma için artık geri dönüş yolu kalmadı.

Sektörde çeyrek asra yakın bir geçmişi bulunan şirketin iflas kararının ardından, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bağlı olan kayıtları üzerinden tasfiye işlemleri başlatıldı. Mahkeme, dosyanın 'adi tasfiye' kuralları çerçevesinde yürütülmesi için süreci Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne sevk etti. Alınan bu kararla birlikte şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbirler kaldırılırken, Arfa Ambalaj’a ait mal varlıkları alacaklıların zararlarını karşılamak amacıyla koruma altına alındı.

Temelleri 2001 yılında atılan ve özellikle 2020 yılında Bayrampaşa’daki tesislerinde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Arfa Ambalaj, geniş üretim kapasitesiyle piyasada önemli bir oyuncuydu. Ancak küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin etkisiyle sarsılan finansal tablolar, şirketi iflas noktasına taşıdı. Şimdi gözler, alacaklıların başvuru yapacağı ve şirketin varlıklarının pay edileceği tasfiye sürecine çevrildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
