article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
5000 Yıllık Antik Kentte Yapılan Kazıda Beklenmedik Buluş: Tarih Yeniden Yazılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2026 - 07:12

Eskişehir'deki Küllüoba Höyüğü kazılarında gün yüzüne çıkan 5000 yıllık ekmek, Anadolu'da bir ilk olarak tarihe geçerken insanlığın beslenme ve ritüel anlayışı hakkındaki bilgilerimizi kökten değiştiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba Höyüğü'nde, bir evin kapı eşiğine ritüel amaçla gömülmüş, MÖ 3200-3000 yıllarına tarihlenen ve formu korunmuş hâldeki pişmiş ekmek kalıntısı bulundu. Bu, Anadolu'da şimdiye kadar keşfedilmiş en eski pişmiş ekmek örneği.

Arkeoloji, sıradan nesneleri olağanüstü hikâyelere dönüştürebilir. Eskişehir'de sürdürülen bir kazıda da tam olarak bu yaşandı: Toprak altında 5000 yıl bekleyen, küçük ve sıradan görünen bir ekmek parçası, bilim dünyasını adeta sarstı. Hem Anadolu arkeolojisi için bir ilk hem de insanlığın en eski ritüellerinden birine ışık tutan bu buluntu, yılın en önemli arkeolojik keşifleri arasında yerini aldı.

Küllüoba nerede, neden önemli?

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Yenikent köyü yakınlarında yer alan Küllüoba Höyüğü, 350x200 metre ebatlarında ve ova seviyesinden 10 metre yüksekte konumlanan antik bir şehir kalıntısı. Kazılar 1996'dan bu yana Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında aralıksız sürdürülüyor. Höyük, Anadolu'da şehirleşmenin ilk izlerini barındırmasıyla dikkat çekiyor: Geç Kalkolitik dönemden (MÖ 3500) İlk Tunç Çağı'nın sonuna (MÖ 1900) kadar uzanan kesintisiz bir yerleşim tarihi burada gün yüzüne çıkıyor. Şehir planları, kerpiç yapılar, ticaret yollarına dair ipuçları ve mezarlık alanları, Küllüoba'nın yalnızca yerel değil bölgesel bir merkez olduğuna işaret ediyor.

Peki bu ekmek nasıl bulundu?

Kazı ekibi, höyükte gömülü bir evin arka odasını incelerken kapı eşiğine yakın bir konumda, kırmızı steril toprakla örtülmüş bir organik kalıntıyla karşılaştı. Kömürleşmiş ve karbonize olmuş hâldeki bu küçük nesnenin bir ekmek parçası olduğu anlaşıldığında ekipte büyük bir heyecan baş gösterdi. Bir parçasının bilinçli olarak koparıldığı ve yakıldığı tespit edilen bu buluntu, rastlantısal değil, ritualistik bir bırakmanın ürünüydü.

Bilim ekmeği nasıl inceledi?

Bu keşfin sıradan bir arkeolojik buluntunun ötesine geçmesini sağlayan şey, uygulanan ileri analiz yöntemleriydi. Araştırmacılar Taramalı Elektron Mikroskobu, FTIR ve Raman spektroskopisi ile termal analiz tekniklerinden yararlandı. Tahıl dokusu örneklerinden yola çıkılarak ekmeğin 3 boyutlu dijital modellemesi bile yapıldı. Sonuçlar çarpıcıydı: Ekmek, MÖ 3200-3000 yıllarına tarihlendirildi; içeriğinde ağırlıklı olarak gernik (emmer) buğdayı ve mercimek bulunduğu saptandı. Düşük glütenli, lif ve antioksidan açısından son derece zengin olan bu ekmek, 150-160 derecede pişirilmişti ve iç kısmı yumuşak, kabuğu ise iyi pişmiş hâlde karşımıza çıktı.

Rituelin sırrı: Ekmek neden eşiğe gömüldü?

Uzmanlar, ekmeğin bir parçasının kasıtlı olarak koparılmış ve yakılmış olmasını bir ritüel sunusu işareti olarak yorumluyor. Küllüoba'da ekmeğin bulunduğu alan, aynı zamanda bilinçli olarak gömülmüş başka yapıların da yer aldığı bir bölgeye denk geliyor. Yapıların kırmızı steril bir toprakla gömülme uygulaması, kökeni Neolitik çağa kadar uzanan kadim bir ritüeli akla getiriyor. Tarih öncesi çağlardan bu yana pek çok kültürde kutsallık ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirilen ekmek, bu buluntuyla birlikte Anadolu'nun en eski ritüel pratiklerinden birinin somut kanıtı hâline geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5000 yıllık tarif bugün de geçerli mi?

Bu keşfin güzel sürprizi, tarihle bugünü birbirine bağlaması. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Halk Ekmek A.Ş., arkeolojik analizlerden elde edilen verileri kullanarak ekmeği yeniden üretti. Taş değirmende öğütülen kavılca, Horasan ve gacer gibi antik buğday türleriyle mercimek unundan yapılan ve çörek görünümündeki bu ekmek, koruyucu madde içermiyor. Glüten oranı düşük, lif oranı yüksek olan bu ekmek, modern beslenme anlayışının arayışında olduğu her şeyi 5000 yıl önce zaten içeriyordu. 'Küllüoba Ekmeği' adıyla satışa sunulan bu ürün, tarihle sofrayı birleştiriyor.

Küllüoba'daki bu buluş, Anadolu'nun yalnızca bir köprü değil, insanlık tarihinin ilk mutfaklarından biri olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 5000 yıl önce bir eşiğe bırakılan küçük bir ekmek parçası, hem döneminizin teknolojisini hem inanç pratiklerini hem de beslenme bilgeliğini taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın