5000 Yıllık Antik Kentte Yapılan Kazıda Beklenmedik Buluş: Tarih Yeniden Yazılıyor

Bu keşfin güzel sürprizi, tarihle bugünü birbirine bağlaması. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Halk Ekmek A.Ş., arkeolojik analizlerden elde edilen verileri kullanarak ekmeği yeniden üretti. Taş değirmende öğütülen kavılca, Horasan ve gacer gibi antik buğday türleriyle mercimek unundan yapılan ve çörek görünümündeki bu ekmek, koruyucu madde içermiyor. Glüten oranı düşük, lif oranı yüksek olan bu ekmek, modern beslenme anlayışının arayışında olduğu her şeyi 5000 yıl önce zaten içeriyordu. 'Küllüoba Ekmeği' adıyla satışa sunulan bu ürün, tarihle sofrayı birleştiriyor.

Küllüoba'daki bu buluş, Anadolu'nun yalnızca bir köprü değil, insanlık tarihinin ilk mutfaklarından biri olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 5000 yıl önce bir eşiğe bırakılan küçük bir ekmek parçası, hem döneminizin teknolojisini hem inanç pratiklerini hem de beslenme bilgeliğini taşıyor.