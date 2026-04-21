2026'da Türk Pasaportuyla Vizesiz Gidilen Ülkeler: Tam Liste Güncellendi

Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı güncel verilerine göre, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları herhangi bir ön vize başvurusu yapmaksızın dünyada yaklaşık 97 farklı ülkeye seyahat edebiliyor. Balkanlar'dan Güney Amerika'ya, Uzak Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafya Türk gezginlere kapılarını açmaya devam ediyor. Kapıda vize ve e-vize uygulamaları da hesaba katıldığında ulaşılabilir destinasyon sayısı 111'i geçiyor.

Vizesiz seyahat, Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği diplomatik ilişkiler ve ikili anlaşmalar sayesinde genişlemeye devam ediyor. Özellikle Balkan ülkeleri, Orta Asya ve Güney Amerika destinasyonlarında ciddi bir açılım yaşanmış durumda.