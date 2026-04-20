Telefonunuzda Bu Ayar Açıksa Faturanız Katlanıyor: Hemen Kapatın!

Bu özellik; uygulamaların siz aktif olarak kullanmasanız bile internetten içeriklerini güncellemeye devam etmesini sağlar. Telefonu cebinize koyduğunuzda bile onlarca uygulama arka planda veri çekmeye devam ediyor.

Otomatik indirme, otomatik oynatma, otomatik güncelleme ve otomatik senkronizasyon gibi özellikler de siz farkında olmadan mobil verinizi tüketir. Sosyal medya uygulamalarınız, haber akışları, e-posta istemcileri hepsi siz uyurken bile çalışıyor. Dahası, arka planda yenileme işlem gücü gerektirdiği için pil ömrünü de olumsuz etkiler. Yani hem veriniz hem de piliniz sessiz sedasız eriyor.