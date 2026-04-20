Telefonunuzda Bu Ayar Açıksa Faturanız Katlanıyor: Hemen Kapatın!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.04.2026 - 13:52

Fatura döneminde 'bu kadar veri nereden gitti?' diye kendinize sormaya devam ediyorsanız, suçlu büyük ihtimalle telefonunuzun arka planında sessiz sedasız çalışan bu ayar.

Adını ilk kez duyuyor olabilirsiniz ama "Arka Planda Uygulama Yenileme" özelliği neredeyse tüm akıllı telefonlarda varsayılan olarak açık geliyor.

Bu özellik; uygulamaların siz aktif olarak kullanmasanız bile internetten içeriklerini güncellemeye devam etmesini sağlar. Telefonu cebinize koyduğunuzda bile onlarca uygulama arka planda veri çekmeye devam ediyor.

Otomatik indirme, otomatik oynatma, otomatik güncelleme ve otomatik senkronizasyon gibi özellikler de siz farkında olmadan mobil verinizi tüketir. Sosyal medya uygulamalarınız, haber akışları, e-posta istemcileri hepsi siz uyurken bile çalışıyor. Dahası, arka planda yenileme işlem gücü gerektirdiği için pil ömrünü de olumsuz etkiler. Yani hem veriniz hem de piliniz sessiz sedasız eriyor.

Nasıl Kapatırsınız?

iPhone kullanıcıları: Ayarlar → Genel → Arka Plan Uygulama Yenileme adımlarını izleyin. Tüm uygulamalar için komple kapatabilir ya da uygulama bazında seçim yapabilirsiniz.

Android kullanıcıları: Ayarlar → Ağ ve İnternet → Veri Tasarrufu yolundan ilgili modu açabilirsiniz. Bu mod, çoğu uygulamanın arka plan verilerini yalnızca Wi-Fi üzerinden almasını sağlar.

Her şeyi kapatmak zorunda değilsiniz. WhatsApp gibi anlık bildirim gerektiren uygulamalar açık kalabilir; ama oyunlar ve nadiren kullandığınız uygulamaların arka planda sürekli yenilenmesine gerek yoktur. Beş dakikanızı ayırıp bu ayarı gözden geçirmeniz, aylık veri kullanımınızı ciddi ölçüde düşürebilir.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
