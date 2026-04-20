Sadece Mersin’de Yetişiyor, Uçaklarla Dünyaya Dağıtılıyor: Kilosu 75 Lira

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 13:30

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ambarı Mersin’de, coğrafi tescil işaretli Silifke çileği için tarlalara girildi. Aroması, rengi ve dayanıklılığıyla fark yaratan Silifke çileği, bu sezon sadece kara yoluyla değil, uçaklarla da dünyaya açılıyor.

Silifke'de hasat edilen kaliteli ürünler, tazeliğini koruması amacıyla en uzak noktalara bile hızla ulaştırılıyor.

Çileklerin bir kısmı Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve Irak'a kara yoluyla gönderilirken; lüks tüketimin merkezi olan Dubai ve Katar’a uçak kargo ile sevk ediliyor.

Atayurt Hal Derneği Başkanı İbrahim Kaynar'ın paylaştığı bilgilere göre, çileğin piyasası bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor:

İhracat Fiyatı: 90 TL

İç Piyasa Fiyatı: 65 - 75 TL

Silifke genelinde bu yıl toplam 20 bin dönüm alanda üretim yapıldığını vurgulayan Kaynar, sezon boyunca yaklaşık 60 bin ton ürün beklediklerini ifade etti.

Arkum, Atakent ve Kurtuluş gibi mahallelerde yoğunlaşan hasadın, yaz boyunca bölge ekonomisine can suyu olması bekleniyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
