Sular Yükseliyor: Bu Ülke Kendini Korumak İçin Duvar Örüyor

Sular Yükseliyor: Bu Ülke Kendini Korumak İçin Duvar Örüyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 12:06

Dünyanın en küçük dördüncü ülkesi olan ve ortalama rakımı sadece 1,83 metre olan Tuvalu, iklim değişikliğinin pençesinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 10.640 kişilik nüfusuyla dokuz adadan oluşan bu Pasifik ülkesi, yükselen deniz seviyelerine karşı 'dev duvarlar' ve 'dijital ikiz' projeleriyle tarihin en sıra dışı savunma hattını kuruyor.

Tuvalu'nun yaşadığı trajedi, Başbakan Simon Kofe'nin iklim krizine dikkat çekmek için denizin dizlerine kadar gelen sığlığında, takım elbisesiyle yaptığı konuşmayla küresel bir sembol haline geldi.

Tuvalu'nun yaşadığı trajedi, Başbakan Simon Kofe'nin iklim krizine dikkat çekmek için denizin dizlerine kadar gelen sığlığında, takım elbisesiyle yaptığı konuşmayla küresel bir sembol haline geldi.

Bu viral görüntü, 2050 yılına kadar başkent Fongafale’nin yarısının, 2100’e kadar ise ülkenin %95’inin sular altında kalabileceği gerçeğini tüm dünyaya haykırdı.

Tuvalu, Yeşil İklim Fonu ve UNDP desteğiyle Tuvalu Kıyı Uyum Projesi (TCAP) kapsamında devasa bir inşaat sürecine girdi.

Tuvalu, Yeşil İklim Fonu ve UNDP desteğiyle Tuvalu Kıyı Uyum Projesi (TCAP) kapsamında devasa bir inşaat sürecine girdi.

Dev Duvarlar ve Arazi Islahı: Nanumaga, Nanumea ve Funafuti adalarında toplam 2.780 metrelik kıyı şeridi beton ve kaya tahkimatlarıyla korunacak.

Yeni Bir Kara Parçası: 21. yüzyılın sonundaki deniz seviyesi projeksiyonlarına göre tasarlanmış, 7,3 hektarlık yükseltilmiş yapay bir arazi oluşturuluyor.

L-TAP Projesi: 'Te Lafiga o Tuvalu' (Tuvalu’nun Sığınağı) olarak bilinen uzun vadeli planla, gıda ve enerji güvenliğini sağlamak için 3,6 kilometrekarelik güvenli ve yüksek bir bölge inşa edilmesi hedefleniyor.

Tuvalu, hayatta kalma mücadelesini finanse etmek için ilginç bir kaynağa sahip.

Tuvalu, hayatta kalma mücadelesini finanse etmek için ilginç bir kaynağa sahip.

Twitch.tv gibi dev platformların kullandığı “.tv” internet alan adından elde edilen gelirler, iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılıyor. Ayrıca, LiDAR teknolojisiyle adaların deniz tabanı haritalandırılırken, Atmo adlı yapay zeka şirketiyle on günlük yüksek çözünürlüklü hava tahminleri yapılarak fırtınalara karşı hazırlık artırılıyor.

Fiziksel toprakların kaybı ihtimaline karşı Tuvalu, dünyada bir ilke imza atarak "Dijital Ulus" olma yolunda ilerliyor.

Fiziksel toprakların kaybı ihtimaline karşı Tuvalu, dünyada bir ilke imza atarak "Dijital Ulus" olma yolunda ilerliyor.

Ülkenin tüm kültürü, 3B modelleri ve tarihi verileri sanal bir kopyaya dönüştürülerek 'bulut' üzerinde korunacak. Ancak bu durum, eski Başbakan Enele Sopoaga gibi isimler tarafından 'uluslararası hukukta bir devletin ortadan kalkması kabul edilemez' denilerek tartışmaya açılmış durumda.

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
