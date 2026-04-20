Sular Yükseliyor: Bu Ülke Kendini Korumak İçin Duvar Örüyor

Dev Duvarlar ve Arazi Islahı: Nanumaga, Nanumea ve Funafuti adalarında toplam 2.780 metrelik kıyı şeridi beton ve kaya tahkimatlarıyla korunacak.

Yeni Bir Kara Parçası: 21. yüzyılın sonundaki deniz seviyesi projeksiyonlarına göre tasarlanmış, 7,3 hektarlık yükseltilmiş yapay bir arazi oluşturuluyor.

L-TAP Projesi: 'Te Lafiga o Tuvalu' (Tuvalu’nun Sığınağı) olarak bilinen uzun vadeli planla, gıda ve enerji güvenliğini sağlamak için 3,6 kilometrekarelik güvenli ve yüksek bir bölge inşa edilmesi hedefleniyor.