2 Tonluk Dev Drone ile Çay Teslimatı Yaptılar: 120 KM’yi 37 Dakikada Geçti

2 Tonluk Dev Drone ile Çay Teslimatı Yaptılar: 120 KM’yi 37 Dakikada Geçti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 10:21

Çin’in sarp dağlık coğrafyası, taşımacılıkta geleceğin teknolojisine ev sahipliği yaptı. AutoFlight tarafından geliştirilen 2 tonluk otonom eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen araç), taze çay hasadını karayolundan çok daha hızlı bir şekilde şehre ulaştırarak tedarik zincirinde yeni bir dönem başlattı.

Guizhou eyaletinde gerçekleştirilen test uçuşunda, CarryAll (V2000CG) adlı insansız kargo aracı kullanıldı.

Guizhou eyaletinde gerçekleştirilen test uçuşunda, CarryAll (V2000CG) adlı insansız kargo aracı kullanıldı.

Anshun ile Guiyang şehirleri arasındaki yaklaşık 120 kilometrelik mesafeyi sadece 37 dakikada kateden dev drone, karayoluyla saatler süren ulaşım engelini saniyeler içinde aştı.

Bu teknoloji sadece havada kalmıyor; ulaşım modlarını birbirine bağlıyor.

Bu teknoloji sadece havada kalmıyor; ulaşım modlarını birbirine bağlıyor.

eVTOL ile Guiyang’a getirilen taze bahar çayları, buradan yüksek hızlı tren ağına aktarılarak 2.000 kilometre uzaklıktaki Şanghay’a gönderildi. Bu entegre model sayesinde hassas tarım ürünleri, hasat edildikten sonraki 24 saat içinde tüketicinin masasına ulaştı. Zamanla yarışan taze çay gibi ürünlerde lezzet ve değer kaybı bu sayede tamamen önlendi.

Teknik özellikleriyle lojistik dünyasını heyecanlandıran CarryAll, 400 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

Teknik özellikleriyle lojistik dünyasını heyecanlandıran CarryAll, 400 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

200 kilometre menzili ve saatte 180 kilometre seyir hızıyla dikkat çeken araç, tamamen elektrikli yapısı sayesinde sıfır emisyonla çalışıyor. Dikey kalkış kabiliyeti ise herhangi bir pist ihtiyacını ortadan kaldırarak en zorlu arazilere ulaşımı mümkün kılıyor.

CarryAll (V2000CG), Çin havacılık otoritelerinden tip, üretim ve uçuşa elverişlilik sertifikalarını alan ilk araçlardan biri oldu. Bu gelişme, dev drone teknolojisinin artık bir deney olmaktan çıkıp günlük hayatın ve ticaretin bir parçası olmaya hazır olduğunu kanıtlıyor.

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
