Bu Yer Türkiye’de Tek: Eskiden "Yanık Ülke" Deniyordu
Antik çağın ünlü coğrafyacısı Strabon’un binlerce yıl önce 'Katakekaumene' (Yanık Ülke) olarak adlandırdığı Manisa’daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, yer altındaki devasa sırlarını keşfetmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin UNESCO tescilli tek jeoparkı olan bölgede, volkanik patlamaların mirası olan lav tünelleri için kapsamlı bir envanter çalışması yürütülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaklaşık 80 volkan konisinin bulunduğu ve son volkanik hareketliliğin 12 bin yıl önce yaşandığı bölge, bilim dünyası için adeta bir "açık hava laboratuvarı" niteliğinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir, bölgedeki araştırmalara dair şu bilgileri paylaştı:
Bölgeye gelen turistlerin jeolojik süreçleri daha iyi kavrayabilmesi için açılan Tanıtım Merkezi, ziyaretçilerin ilk durağı oluyor.
Volkanik tepelerden bazalt kaya denizlerine, peri bacalarından devasa lav akıntılarına kadar geniş bir görsel şölen sunan jeopark, çevre illerden de yoğun ilgi görüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın