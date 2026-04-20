article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Yer Türkiye’de Tek: Eskiden "Yanık Ülke" Deniyordu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 08:51

Antik çağın ünlü coğrafyacısı Strabon’un binlerce yıl önce 'Katakekaumene' (Yanık Ülke) olarak adlandırdığı Manisa’daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, yer altındaki devasa sırlarını keşfetmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin UNESCO tescilli tek jeoparkı olan bölgede, volkanik patlamaların mirası olan lav tünelleri için kapsamlı bir envanter çalışması yürütülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaklaşık 80 volkan konisinin bulunduğu ve son volkanik hareketliliğin 12 bin yıl önce yaşandığı bölge, bilim dünyası için adeta bir "açık hava laboratuvarı" niteliğinde.

Lav tünelleri, akışkan lavların yüzeyde soğuyup bir kabuk oluşturması, ancak iç kısımdaki lavın akmaya devam ederek geride boşluklar bırakmasıyla meydana geliyor.

Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir, bölgedeki araştırmalara dair şu bilgileri paylaştı:

'Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarda bugüne kadar 5 ana lav tüneli tespit ettik. Şimdi bu envanteri genişletiyoruz. Yeni tünellerin tespiti ve mevcut olanların boyutlarının tam olarak belirlenmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.'

Bölgeye gelen turistlerin jeolojik süreçleri daha iyi kavrayabilmesi için açılan Tanıtım Merkezi, ziyaretçilerin ilk durağı oluyor.

Merkezde; dünyanın oluşumu, volkanizma süreçleri ve bölgenin tarihi hakkında detaylı bilgiler sunuluyor.

Jeopark görevlisi Sezin Sönmez, merkezin önemini vurgulayarak şunları ekledi:

'Burası jeoparkın bir minyatürü gibi. Ziyaretçilerimiz önce burada teorik bilgi alıyor, ardından lav akıntılarını ve bazalt sütunlarını yerinde inceleyerek eşsiz bir deneyim yaşıyorlar.'

Volkanik tepelerden bazalt kaya denizlerine, peri bacalarından devasa lav akıntılarına kadar geniş bir görsel şölen sunan jeopark, çevre illerden de yoğun ilgi görüyor.

Mustafa Çakır (Ziyaretçi): 'Uşak’tan burayı görmek için geldim. Doğal yapısı büyüleyici, bu atmosferi yakından hissetmek bambaşka bir duygu.'

Süleyman Erdoğan (Ziyaretçi): 'Doğa ile iç içe kalmak ve bu volkanik mirasa tanıklık etmek gerçekten etkileyici.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın