İskenderiye, Alamein, Şarm… Mısır Coğrafyasına Ne Kadar Hakimsin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.06.2026 - 15:29
İskenderiye, Hurghada, Alamein, Şarm El Şeyh... Sen Mısır coğrafyası hakkında ne kadar bilgilisin? Kendine güveniyorsan hadi teste başlıyoruz. Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!

1. Dünyanın en iyi dalış noktalarından biri kabul edilen ve Şarm El-Şeyh’in hemen güney ucunda yer alan ünlü koruma altındaki ulusal parkın adı nedir?

2. "Dünyanın en büyük açık hava müzesi" olarak anılan, Karnak Tapınağı ve Krallar Vadisi gibi muazzam antik yapılara ev sahipliği yapan güney şehri hangisidir?

3. Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri Kahire'nin hangi bölgesinde yer alır?

4. Şarm El-Şeyh’in üzerinde bulunduğu, Asya ile Afrika kıtalarını birbirine bağlayan yarımada hangisidir?

5. Kahire'de yer alan ve geçmişi 14. yüzyıla uzanan tarihi çarşı hangisidir?

6. Bünyesinde modern Bibliotheca Alexandrina’yı barındıran Mısır’ın en büyük Akdeniz liman şehri hangisidir?

7. Krallar Vadisi coğrafi olarak hangi nehrin batı yakasında konumlanmıştır?

8. El Alamein şehri, idari olarak Mısır'ın hangi bölgesine bağlıdır?

Daha yolun başındasın!

Mısır coğrafyası senin için şimdilik biraz gizemli görünüyor! Piramitleri duymuşsun ama ülkenin Akdeniz’deki lüks kıyılarından Kızıldeniz’deki su altı cennetlerine uzanan o devasa haritasına henüz tam olarak adım atmamışsın. Ama hiç endişelenmene gerek yok... Bu harika toprakları, İskenderiye'nin nostaljik sokaklarını veya Hurghada'nın çöllerini keşfetmek için önünde muhteşem bir seyahat listesi var!

Hiç de fena değil!

Mısır coğrafyasına oldukça hakimsin! Şarm’ın su altı zenginliklerinden El Alamein’in Akdeniz esintisine, Kahire’nin kaosundan Luxor’un tarihi ihtişamına kadar Mısır'ın farklı bölgelerinin ruhunu iyi kavramışsın. Nerede dalış yapılacağını, nerede tarihin izinin sürüleceğini biliyorsun. Küçük detayları da tamamladın mı tam bir Mısır rehberi olabilirsin!

Sen Mısırlı bir turizm rehberisin resmen!

Kusursuz bir sonuç! Sen Mısır coğrafyasını adeta avucunun içi gibi biliyorsun. Kuzey Kıyısı'ndaki modern esintilerden Sina Yarımadası'nın mistik dağlarına, Nil'in batısındaki gizemli vadilerden Kızıldeniz’in resiflerine kadar ülkenin tüm koordinatlarına hakimsin. Bir sonraki Mısır seyahatinde muhtemelen kimsenin bilmediği gizli rotaları bile elinle koymuş gibi bulacaksın!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
