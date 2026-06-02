Şarm El-Şeyh’te Tatil Yapmak Ne Kadara Patlıyor?

Nida Ataman
02.06.2026 - 15:27
Kızıldeniz’in masmavi suyu, bol güneşi, her şey dahil otelleri ve ben şu an gerçekten burada mıyım dedirten manzaralarıyla Şarm El-Şeyh'de tatil yapmayı kim istemez ki! Acaba burda tatil bize kaça patlar sorusu eminiz ki herkesin aklından geçmiştir. Hadi birlikte bakalım!

Uçak bileti ilk büyük kalem ama erkenci davranan kazanıyor.

Türkiye’den Şarm El-Şeyh’e gitmenin en pratik yolu genellikle uçak. İstanbul çıkışlı gidiş-dönüş biletlerde dönemine göre yaklaşık tek kişi 10.000 TL civarından başlayan fiyatlar görmek mümkün. Tatil dönemi, bayramlar ve yaz ayları yaklaştıkça bu rakamlar doğal olarak biraz daha yukarı çıkabiliyor. Bu yüzden bir ara bakarım ya cümlesi bazen bütçenin en büyük düşmanı olabiliyor. Erken rezervasyon yapmak, esnek tarih seçmek ve hafta içi uçuşlara göz atmak burada ciddi fark yaratabilir.

Şarm El-Şeyh için uçaklı paket turlar özellikle ilk kez gidecekler için rahat bir seçenek olabilir. Çünkü uçak, otel, transfer ve bazen rehberlik hizmetleri tek pakette toplandığı için şimdi havaalanından otele nasıl gideceğiz paniğini azalıyor. 3-5 gecelik uçaklı turlarda kişi başı yaklaşık 500 Euro civarından başlayan seçenekler bulunabiliyor. Bu da güncel kurla hesaplandığında kişi başı kabaca 27.000 TL civarı bir bütçe anlamına geliyor. Tabii otelin yıldızı, konumu ve turun içeriği fiyatı hızlıca değiştirebilir.

Şarm El-Şeyh’te konaklama tarafı oldukça geniş. Daha ekonomik oteller de var, ben burada yaşamak istiyorum dedirten lüks resortlar da. Her şey dahil oteller özellikle yemek, içecek ve atıştırmalık masrafını kontrol altında tutmak isteyenler için avantajlı olabilir. Ortalama fiyatlara bakıldığında her şey dahil konaklamalarda gecelik maliyet kişi ya da oda bazında sezona göre ciddi değişiyor. Eğer tüm günü otelde, havuzda, plajda ve açık büfeye hafif stratejik bakışlar atarak geçirmeyi planlıyorsan, her şey dahil seçenekler daha mantıklı olabilir. Ama ben dışarıda gezer, lokal yerler denerim diyorsan oda-kahvaltı veya yarım pansiyon da değerlendirilebilir.

Şarm El-Şeyh gibi resort tatili güçlü olan yerlerde her şey dahil konseptin ayrı bir rahatlığı var. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, içecekler ve ara öğünler dahil olunca tatilde sürekli cüzdan çıkarma hissi azalıyor. Özellikle ailece gidiyorsan ya da ben tatilde hesap kitap yapmak istemiyorum diyorsan bu sistem daha konforlu olabilir.

Şarm El-Şeyh’e gidip sadece otelde kalmak elbette mümkün ama buranın asıl olayı biraz da aktivitelerde. Kızıldeniz’de şnorkelle yüzmek, dalış yapmak, tekne turuna çıkmak ya da çölde safariye katılmak tatili bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Ancak bu aktivitelerin çoğu ekstra ücretli olduğu için baştan küçük bir eğlence bütçesi ayırmak akıllıca olur. Her gün aktivite yaparsan maliyet artar birkaç seçilmiş deneyimle gidersen bütçe daha dengeli kalır.

Kişi başı ekonomik bir Şarm El-Şeyh tatili için 3-4 gecelik kısa bir planda uçak, otel ve temel masraflarla birlikte yaklaşık 30.000 TL’den başlayan bir bütçe düşünmek gerçekçi olabilir. Daha konforlu bir otel, her şey dahil konsept, birkaç aktivite ve ekstra harcamalarla bu rakam kişi başı 45.000-60.000 TL bandına çıkabilir. Lüks resort, uzun konaklama, dalış turları, özel transferler ve bol bol dışarıda harcama dersen bütçe çok daha yukarı gidebilir. Yani Şarm El-Şeyh tek fiyatlı bir tatil değil ne kadar parlayacağı biraz senin tatil tarzına bağlı. İyi planlanırsa hem konforlu hem de bütçeyi fazla üzmeyen bir Kızıldeniz kaçamağına dönüşebilir.

Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
