Şarm El-Şeyh’te Tatil Yapmak Ne Kadara Patlıyor?

Şarm El-Şeyh’te konaklama tarafı oldukça geniş. Daha ekonomik oteller de var, ben burada yaşamak istiyorum dedirten lüks resortlar da. Her şey dahil oteller özellikle yemek, içecek ve atıştırmalık masrafını kontrol altında tutmak isteyenler için avantajlı olabilir. Ortalama fiyatlara bakıldığında her şey dahil konaklamalarda gecelik maliyet kişi ya da oda bazında sezona göre ciddi değişiyor. Eğer tüm günü otelde, havuzda, plajda ve açık büfeye hafif stratejik bakışlar atarak geçirmeyi planlıyorsan, her şey dahil seçenekler daha mantıklı olabilir. Ama ben dışarıda gezer, lokal yerler denerim diyorsan oda-kahvaltı veya yarım pansiyon da değerlendirilebilir.