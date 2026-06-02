Bu Şehirlerden Hangisinin Mısır’da Olmadığını Bulabilecek misin?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
02.06.2026 - 15:30
Mısır denince çoğu kişinin aklına Kahire, İskenderiye ve Şarm El-Şeyh gibi şehirler geliyor. Ancak bazı şehir isimleri kulağa o kadar Mısır'daymış gibi geliyor ki insan ister istemez karıştırabiliyor. Bakalım sen Mısır şehirleri konusunda ne kadar iddialısın? Haydi başlayalım! 👇

1. Şarm El-Şeyh, Mısır'da bulunan bir tatil şehridir.

2. Akabe, Mısır'ın en popüler sahil şehirlerinden biridir.

3. Hurghada, Kızıldeniz kıyısında yer alan bir Mısır şehridir.

4. Muskat, Mısır'ın kuzeyinde yer alan önemli şehirlerden biridir.

5. Luksor, Mısır'ın tarihi şehirlerinden biridir.

6. El Alamein, Mısır'da yer alan bir sahil kentidir.

7. Salalah, Mısır'ın turistik bölgelerinden biridir.

8. Dahab, Mısır'da bulunan popüler tatil rotalarından biridir.

Mısır'ı daha yakından tanıman gerekiyor!

Bu test senin için biraz ters köşe olmuş olabilir. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki şehir isimleri birbirine oldukça benzediği için karışıklık yaşaman çok normal. Bazı sorularda kulağa Mısır şehri gibi gelen seçenekler seni yanıltmış gibi. İyi tarafından bakarsak bu test sayesinde birkaç yeni şehir öğrenmiş oldun. Belki Mısır tatili planlarken daha iyi düşüneceksin. 🤔

Genel kültürün fena değil!

Mısır şehirleri konusunda belli bir bilgiye sahipsin. Özellikle Hurghada, Şarm El-Şeyh ve Luksor gibi bilinen şehirleri rahatlıkla ayırt etmişsin. Ancak iş daha az bilinen destinasyonlara gelince bazı sorular seni düşündürmüş olabilir. Yine de test boyunca oldukça iyi bir performans sergilediğin söylenebilir. Büyük ihtimalle bir Mısır seyahati planlasan temel rotaları rahatlıkla çıkarabilirsin.

Mısır haritasını ezberlemiş gibisin!

Tebrikler! Mısır şehirlerini oldukça iyi biliyorsun. Sadece popüler olanları değil, daha az bilinen şehirleri de ayırt edebiliyorsun. Coğrafya bilgin oldukça güçlü aynı zamanda seyahat içeriklerini yakından takip ediyor olabilirsin. Bir Mısır seyahati planlarken nereye gidilir, nerede ne yapılır gibi bilgilere de hakimsin. Yani seni gözün kapalı Mısır'a atsak, bir şekilde yolunu bulursun!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
