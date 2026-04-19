Otel Yataklarındaki Çarşaflar Neden Jilet Gibi Sıkı?

O dönemde, hastane yataklarının steril ve düzenli görünümü sadece estetik bir tercih değil, tıbbi bir gereklilikti. Çarşafların gün boyunca yerinde kalması, hasta bakımının verimliliğini doğrudan etkiliyordu.

Teknik, çarşafın yatak köşelerinde 45 derecelik açıyla katlanması ve altına sıkıştırılması prensibi üzerine kuruluyor. Bu yöntem, çarşafın hareket halinde bile yerinden oynamasını önleyerek düzenli görünümü koruyor. 1950'lerden itibaren otel endüstrisi bu tekniği benimsedi ve günümüzde beş yıldızlı otellerin standart uygulaması haline geldi.